Žestoka svađa Orešković i Hasanbegovića: Sramota je što vam se dopušta da Hrvatsku svrstavate na krivu stranu

Predsjednica stranke START Dalija Orešković i Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku sučelili su se u emisiji Dvoboj TNT-a N1 televizije

'Tko bi rekao da se u jednoj konstataciji s Vama mogu složiti, a to je da je državni vrh izrugnut ruglu, uz drugačije objašnjenje. Izvrgnut je ruglu činjenicom da je Bruna Esih dosta često bila izaslanica predsjednice, a vidjeli smo kako Bruna Esih komentira Dan oslobođenja Zagreba. To znači da vi podržavate nešto što je dovelo do tragičnih posljedica za našu državu i civilizaciju u cjelini. U politički ste prostor ušli Vi i Bruna Esih na listi HDZ-a, to pokazuje čiji ste vi projekt', rekla je Orešković.