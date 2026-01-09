Ženu prevario lažni američki vojnik, dio novca uplatila 75-godišnjakinji

PRANJE NOVCA

09.01.2026

Oštećena 54-godišnjakinja u ožujku i travnju 2025. u tri je navrata uplatila više od šest tisuća eura muškarcu koji se lažno predstavljao kao američki vojnik, a dio isplate sjedao je na račun 75-godišnjakinje osumnjičene za pranje novca, izvijestila je u petak Virovitička policija

Policija je izvijestila da su zaprimili kaznenu prijavu 54-godišnje žene koja je postala žrtva internetske prijevare.

Prema policijskom izvješću, oštećena je tijekom ožujka i travnja 2025. putem društvene mreže stupila u kontakt s osobom koja se lažno predstavljala kao vojnik iz SAD-a. Počinitelj joj je obećavao romantičnu vezu te ju je, lažnim prikazivanjem činjenica, naveo da mu uplati novac za navodni dolazak u Republiku Hrvatsku.

Oštećena je u tri navrata na dva hrvatska bankovna računa uplatila iznos veći od šest tisuća eura. Nakon posljednje uplate posumnjala je da se radi o prevari te je događaj prijavila policiji.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 75-godišnjakinja omogućila počinitelju korištenje svog bankovnog računa. Na njen račun je u dva navrata zaprimila više od tri tisuće eura. Nakon toga je novac proslijedila na druge račune, čime je, prema sumnjama policije, počinila kazneno djelo pranja novca.

Protiv 75-godišnjakinje podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u pomaganje u prijevari i pranje novca, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i identificirao glavni počinitelj.

