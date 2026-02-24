Bosilj: 'Ne da nisam kriv, nego je svima osim Uskoku jasno da sam nevin'

Bosilj je na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao kako ni on ni njegovi odvjetnici nisu bili službeno obaviješteni o odluci suda prije nego što je informacija objavljena u medijima. 'Ne da nisam kriv, nego je svima osim Uskoku jasno da sam nevin i da je ovo političko dirigirana optužnica', ustvrdio je Bosilj.

Uskok je u srpnju prošle godine podigao optužnicu protiv Bosilja (SDP) zbog sumnje na trgovanje utjecajem. Sumnja se, naime, da je Bosilj koristio svoj položaj i autoritet kako bi osigurao izmjene građevinskih dozvola za poduzetnika Roberta Gotića (HDZ).

Istaknuo je i da su ga novinari nekoliko sati prije nego što je bilo Optužno vijeće zvali i pitali za komentar vezan uz prihvaćanje optužnice. "Ja se zaista pitam, niste vi novinari krivi, vi radite samo svoj posao, ali u kojoj državi mi živimo”, kazao je.

Dodao je kako je USKOK na podnesak njegove obrane dostavio devet stranica odgovora, dok je obrana neposredno prije sjednice Optužnog vijeća predala dodatne dvije stranice očitovanja.

'Saznam iz medija, dakle ništa nije bilo službeno još došlo ni mojim odvjetnicima ni meni, ne da su raspravili sve oko izuzeća dokaza, nego da su odmah i potvrdili optužnicu. Zaista se pitam kako su to sve uspjeli u tom periodu odraditi', rekao je.

Siguran sam da ću dokazati nevinost

Gradonačelnik je ustvrdio i kako se u praksi gotovo sve optužnice USKOK-a potvrđuju, ali je naglasio da potvrđivanje optužnice, prema njegovu tumačenju, znači isključivo da su ispunjeni formalni uvjeti, dok će se o sadržaju raspravljati na sudu.

'Iako, da raščistimo, potvrđivanje optužnice znači isključivo jedino da je Uskok ispunio formu. Dakle, Optužno vijeće uopće ne ulazi u sadržaj optužnice, nego se to utvrđuje na suđenju, a na tom suđenju, na tom procesu sam siguran da ću dokazati svoju nevinost' poručio je.

Dodao je kako, prema njegovim tvrdnjama, u cijelom slučaju nema štete ni za koga. "Nema štete za Grad, nema štete za državu, nema štete za bilo koga u cijelom ovome procesu. Nije izdana nikakva građevinska dozvola ni nezakoniti dokument. Nije izgrađena nikakva podzemna garaža”, istaknuo je.

Osvrnuvši se na uređenje stana za potrebe HNK u Varaždinu, naveo je da je riječ o imovini u stopostotnom vlasništvu Grada Varaždina te projektu u općem interesu.

'Treba valjda, kao HDZ-ovci, krasti za svoje džep i onda će vas i HDZ-ov represivni aparat i HDZ-ovo pravosuđe eventualno osuditi na rad za opće dobro. Za razliku od toga, mene koji nisam napravio ni izdao nijedan nezakoniti dokument, nisam napravio ništa protuzakonito, imamo donaciju za stan HNK u Varaždinu, Uskok mene progoni+, naglasio je.

Novinari su tražili da konkretizira tvrdnje o političkoj motiviranosti postupka. 'Znate koja stranka vlada ovom državom, tko vlada DORH-om. DORH je organiziran kao vojska, dakle, kad general kaže nekome niže nadređenom, taj mora izvršiti zapovijed. Kad kaže glavni državni odvjetnik, koji je u ovom trenutku zapravo najmoćnija osoba u zemlji, onda njegovi podanici moraju to izvršiti, bez obzira željeli to oni ili ne', odgovorio je Bosilj.

Upitan smatra li da je cilj postupka njegovo političko uklanjanje, uzvratio je protupitanjem - 'A što vi zaključujete iz svega ovoga?'

Dodao je i da mu podrška građana daje snagu da ustraje unatoč postupku koji je protiv njega pokrenut.