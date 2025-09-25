Vučić: Srbija će i dalje ostati 'neovisna i slobodna'

Istaknuvši da je svijet pred "velikim geopolitičkim podjelama" Vučić je ponudio Beograd kao mjesto za dijalog svim sukobljenim stranama, izvijestili su beogradski medji.

Vučić je naglasio je da je Balkan mjesto zajedničke odgovornosti i poručio da će Srbija i dalje ostati "neovisna i slobodna".