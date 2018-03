Željka Markić šalje Plenkoviću uskrsni dar i poručuje: Premijer ne govori istinu, evo i dokaza

Udruga U ime obitelji na konferenciji za medije iznijela je tri činjenice za koje smatraju kako dokazuju da predsjednik Vlade Andrej Plenković nije govorio istinu oko Istanbulske konvencije

'Premijer je kao i svi drugi zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu glasao protiv toga da se kroz članak 13. potakne države članice EU da ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Što se dogodilo da je samo godinu dana poslije, kada je izabran za premijera rekao je da će ratificirati Istanbulsku konvenciju, ne znam. To ostavljam njemu da objasni', kazala je Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji.

Naglašeno je kako je iz zapisnika službene vidljivo da je premijer najprije glasovao 'za', ali je kasnije 'učinio velik napor da u tom zapisniku ostane da je namjeravao glasovati 'protiv'. 'Iskoristio je svoje pravo da naknadno promijeni svoju namjeru. Plenković je kao i njegovi kolege namjeravao biti i bio protiv paragrafa 13 kojim se države pozivaju da potpišu i ratificiraju Istanbulsku konvenciju', rečeno je na konferenciji za medije.

Markić je uz to podsjetila da se HDZ izjasnio kako se protivi svakoj ideologiji pa tako i rodnoj. Također je napomenula kako je HDZ-ova eurozastupnica Ivana Maletić kazala kako ratifikacija Istanbulske konvencije nije bila dio HDZ-ovog predizbornog programa.

'Premijer ne govori istinu o ovako važnom pitanju', istaknla je.

'Premijer Plenković je kao eurozastupnik je o glasovanju o paragrafu 13. kojim se poziva države članice da što prije potpišu Istanbulsku konvenciju. Prvo je glasao 'ZA' no naknadno je promijenio. Iz zapisnika je očito kako je namjeravao biti i bio protiv paragrafa 13.', istaknuto je.

Njavila je kako će premijeru kao uskrsni dar dati primjerak New York Timesa u kojem je članak o tome kako izgleda primjena rodne ideologije u Švedskoj. 'Ako on misli da je u redu da u Hrvatskoj imamo rodno neutralne vrtiće, u redu. Ali neka to kaže', dodala je.

'Sramotan je način na koji se komunicira s javnošću. Tvrditi da će interpretativnna izjava maknuti obaveze RH jednostavno nije istina', dodala je Markić.