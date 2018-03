Glavašević hrvatske konzervativce usporedio s islamskim fundamentalistima

SDP-ov zastupnik i član Predsjedništva stranke Bojan Glavašević je u četvrtak na konferenciji za novinare ustvrdio da se u slučaju djelovanja dijela konzervativnih udruga radi o jednom obliku fundamentalizma i izvijestio da je premijeru Andreju Plenkoviću poslao zastupničko pitanje nakon što su neki mediji pisali kako 'radikalne neokonzervativne skupine u hrvatskom društvu, pojedinci iz HDZ-a i Katoličke crkve' uvezano djeluju s ciljem narušavanja temeljnih sloboda i vrijednosti zajamčenih hrvatskim Ustavom.

Na pitanja novinara o situaciji u stranci, o napadima predsjednika SDP-a Davora Bernardića na oporbene stranke, o tome je li SDP podijeljen oko kupovine vojnih zrakoplova, o zapošljavanju Dragana Zelića, dugogodišnjeg izvršnog tajnika nevladine udruge GONG, u SDP-ovu Klubu zastupnika, Glavašević nije želio odgovoriti.

Razumijem da su dnevno-političke čarke interesantne, no ono što ovdje govorim tiče se života svakog građanina Hrvatske, a to ćete pitati nekog drugog i nekom drugom prilikom, to ni na koji način nije usporedivo, uzvraćao je Glavašević na novinarske upite.

Novinare je izvijestio da je premijeru Andreju Plenkoviću poslao zastupničko pitanje nakon što su portal Faktograf, Slobodna Dalmacija te još neki mediji izvijestili o uvezanosti "radikalnih neokonzervativnih skupina u hrvatskom društvu, pojedinaca iz HDZ-a i Katoličke crkve" koji, rekao je, djeluju s ciljem narušavanja temeljnih sloboda i vrijednosti zajamčenih hrvatskim Ustavom.

Vlada mora štititi temeljna ljudska prava i slobode, čuvati dosegnutu razinu prava i štititi sekularnost, istaknuo je Glavašević, navodeći da je iznošenje konzervativnih ideja u okviru postojećeg ustavnog poretka legitimno, ne i iznošenje radikalnih, odnosno ideja koje taj ustavni poredak potkopavaju i osobito ako zagovaraju neke ekstremne ili ekstremističke metode.

"To ni na koji način nije legitmino, to je jedan oblik fundametalizma i između takvog fundametalizma i primjerice islamističkog, zapravo nema nikakve razlike", ustvrdio je.