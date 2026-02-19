KONFERENCIJSKA LIGA

Senzacija Igora Štimca i Zrinjskog protiv osvajača FA Cupa

A.H.

19.02.2026 u 20:39

Igor Štimac
Igor Štimac Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Mostarski Zrinjski odigrao je 1:1 protiv engleskog Crystal Palacea u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige.

Crystal Palace, aktualni osvajač FA Cupa, poveo je u 44. minuti lijepim udarcem Ismaile Sarra, a veliki remi domaćim donio je Karlo Abramović, bivši igrač Jaruna, u 55. minuti.

Do kraja utakmice Zrinjski je mogao do preokreta. Prvo je Mario Ćuže promašio zicer u 66. minuti, a onda je u završnici utakmice bh. predstavnik ostao bez kaznenog udarca zbog prekršaja u napadu Kerima Memije.

Uzvrat je idućeg četvrtka u Londonu.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

