Senzacija Igora Štimca i Zrinjskog protiv osvajača FA Cupa

Crystal Palace, aktualni osvajač FA Cupa, poveo je u 44. minuti lijepim udarcem Ismaile Sarra, a veliki remi domaćim donio je Karlo Abramović, bivši igrač Jaruna, u 55. minuti.

Do kraja utakmice Zrinjski je mogao do preokreta. Prvo je Mario Ćuže promašio zicer u 66. minuti, a onda je u završnici utakmice bh. predstavnik ostao bez kaznenog udarca zbog prekršaja u napadu Kerima Memije.