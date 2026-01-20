Zelenski otkazao put u Davos: 'Biram Ukrajinu!'

Prema njegovim riječima, mogao bi razmotriti dolazak u Davos ako postoje izgledi za donošenje odluka o dodatnim sustavima protuzračne obrane i paketima energetske pomoći za Kijev, navodi Kyiv Independent.

'Nesumnjivo, u ovom slučaju biram Ukrajinu, a ne ekonomski forum , ali sve se može promijeniti u bilo kojem trenutku', rekao je Zelenski novinarima.

Rusija je preko noći 20. siječnja, usred niskih temperatura, pokrenula novi masovni napad na Ukrajinu, ciljajući energetsku mrežu i trafostanice koje opslužuju nuklearne elektrane. Napad je ostavio gotovo polovicu kijevskih stambenih zgrada - oko 6000 - bez grijanja i izazvao je velike nestanke struje. Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene. Kijev se također suočava s nedostatkom tekuće vode u nekoliko naselja.

'Za sada imam plan kako pomoći ljudima s energetskim problemima', rekao je Zelenski.

Očekuje se da će summit u Davosu poslužiti kao mjesto održavanja razgovora između ukrajinskih i američkih dužnosnika s naglaskom na poslijeratna sigurnosna jamstva za Kijev i gospodarsku suradnju.