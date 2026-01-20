Rusi raketama i rojevima dronova napali Kijev; Zelenski: Pripremili su se za masovan udar

Sve se događa u trenutku kada niske temperature i produbljena energetska kriza dodatno otežavaju život u ukrajinskoj prijestolnici.

Kličko je naveo da gotovo 80 posto zgrada koje su sada bez grijanja čine objekti u kojima je opskrba toplinom već bila obnovljena nakon ruskog napada na kritičnu infrastrukturu 9. siječnja, prenosi Kyiv Independent. Do večeri 19. siječnja, rekao je, samo 16 od približno 6000 zgrada koje su tada bile pogođene još uvijek nije imalo grijanje.

Prema njegovim riječima, gradske komunalne službe i energetske tvrtke intenzivno rade na ponovnoj uspostavi opskrbe toplinom, vodom i električnom energijom.

Najteža zima od početka invazije

Lijevi obalni dijelovi Kijeva, u kojima je prije rata živjelo oko 1,1 milijun ljudi, podnijeli su najveći teret najnovijih napada. Kao i ostatak grada, suočavaju se s najtežom zimom od početka ruske invazije punog opsega, dok Moskva pojačava kampanju udara na energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 14. siječnja izvanredno stanje u energetskom sektoru, upozoravajući na eskalaciju ruskih napada.

Eksplozije su se u Kijevu čule oko 2 sata ujutro, izvijestili su novinari Kyiv Independenta s terena. Otprilike u isto vrijeme Zračne snage upozorile su da ruski balistički projektili ciljaju glavni grad. Ubrzo su izdana i dodatna upozorenja na balističke projektile za Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Vinicku oblast. Vojska je potom objavila da je Rusija u zrak podigla bombardere MiG-31, nosače hipersoničnih projektila Kinžal.

Zračne snage kasnije su izvijestile da se oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu gradu približava drugi val ruskih dronova, dok je oko 6.30 sati stiglo i upozorenje na nadolazeće projektile. Već ranije tijekom večeri skupine ruskih dronova aktivirale su zračne uzbune u Kijevu i okolici, ali i u nizu drugih ukrajinskih oblasti.

Rojevi dronova iznad Odese i regije

Rojevi dronova prijavljeni su i iznad Odese i okolne regije oko 6 sati ujutro. Jedna je osoba ozlijeđena u kijevskom okrugu Dniprovski, potvrdio je Kličko.

Prema riječima načelnika Vojne uprave grada Kijeva Timura Tkačenka, napadi su oštetili nestambene zgrade u istom okrugu, dok su se na drugoj lokaciji zapalila vozila kao posljedica udara.

Lokalne vlasti najavile su i promjene u prometovanju metroa zbog, kako su navele, “teške energetske situacije” u glavnom gradu.

Napadi nisu bili ograničeni samo na Kijev. Eksplozije su prijavljene i u zapadnom gradu Rivneu, kao i u Dnjepru, Zaporižju i Harkovskoj oblasti. U gradu Zaporižju, ostaci drona izazvali su požar u jednoj kući, izvijestio je regionalni dužnosnik Ivan Fedorov.

Napadi su u trenutku objave još trajali, a pune razmjere štete i posljedica ruskih udara tek treba utvrditi. Dan ranije, 19. siječnja, predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema napad velikih razmjera na Ukrajinu.