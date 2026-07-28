Zelenski najavio novu fazu suradnje s Lockheed Martinom: Fokus na Patriot sustavima

Nakon što se u Bijeloj kući sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, gdje su održali 'vrlo praktičan' sastanak na kojem su razgovarali o 'obnovljenim diplomatskim naporima', 'licencama za proizvodnju presretača Patriot i nekoliko drugih ideja koje bi mogle pomoći' u ratu s Rusijom, Zelenski se uputio na još jedan važan sastanak.

Kako je objavio na platformi X, sastao se s timom obrambene tvrtke Lockheed Martin, proizvođača vojne opreme i naoružanja.