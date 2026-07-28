Zelenski najavio novu fazu suradnje s Lockheed Martinom: Fokus na Patriot sustavima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iskoristio je svaki trenutak svog kratkog boravka u SAD-u kako bi dogovorio nova partnerstva
Nakon što se u Bijeloj kući sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, gdje su održali 'vrlo praktičan' sastanak na kojem su razgovarali o 'obnovljenim diplomatskim naporima', 'licencama za proizvodnju presretača Patriot i nekoliko drugih ideja koje bi mogle pomoći' u ratu s Rusijom, Zelenski se uputio na još jedan važan sastanak.
Kako je objavio na platformi X, sastao se s timom obrambene tvrtke Lockheed Martin, proizvođača vojne opreme i naoružanja.
'Lockheed Martin je tvrtka koja proizvodi ATACMS, HIMARS, F-16 i rakete za Patriot sustave. Danas smo razgovarali o daljnjem razvoju naše suradnje – zajedničkoj proizvodnji i razmjeni tehnologije. Ukrajina ima puno toga za podijeliti s onima koji nam pomažu u zaštiti života. Razgovarali smo o našim zajedničkim sposobnostima vezanim uz Patriote i druge sustave. Naši timovi već rade na konkretnim rješenjima kako bismo što brže prešli na koprodukciju i povećali naše sposobnosti zaštite života. Hvala vam na podršci i svoj pomoći!', objavio je Zelenski.
Čini se kako je sastanak s Trumpom bio konkretniji nego što se čini jer bi, po svemu sudeći, Ukrajina uskoro mogla dobiti Patriote, a i još neke sustave koji bi im mogli pomoći u obrani od ruskih napada.