ukrajinska diplomacija

Zelenski ima turneju na Bliskom istoku: Pazite što je obećao Siriji

M.Da./Hina

05.04.2026 u 21:55

Ahmed al Šara i Volodimir Zelenski
Ahmed al Šara i Volodimir Zelenski Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Volodimir Zelenski
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je raditi na pojačanoj sigurnosti u pregovorima u nedjelju sa svojim sirijskim kolegom Ahmedom al Šarom, u vrijeme kad Kijev pokušava promovirati svoju vojnu stručnost diljem regije nakon izbijanja iranskog rata

Zelenski, nastavljajući svoju turneju po bliskoistočnim zemljama, rekao je da Ukrajina želi pridonijeti prehrambenoj sigurnosti u regiji.

U proteklim tjednima, Zelenski je posjetio nekoliko zemalja diljem Bliskog istoka, nudeći svoju stručnost u odbijanju napada dronovima i projektilima, koji su razvijeni tijekom četverogodišnjeg rata s Rusijom.

"Dogovorili smo se raditi zajedno da omogućimo veću sigurnost i prilike za razvoj naših društava", napisao je Zelenski na Telegramu. "Postoji veliki interes u razmjeni vojnog i sigurnosnog iskustva."

Sigurnost hrane

Zelenskij je sirijskom čelniku rekao da je Ukrajina, kao veliki proizvođač žitarica, pouzdan dobavljač hrane te je došlo do "rasprave o zajedničkim prilikama za jačanje sigurnosti hrane u regiji.”

"Danas u Damasku nastavljamo svoju aktivnu ukrajinsku diplomaciju usmjerenu prema stvarnoj sigurnosti i gospodarskoj suradnji", napisao je Zelenski na X-u.

Ovo je prvi njegov posjet Siriji otkad su ponovno uspostavljeni diplomatski odnosi u rujnu, nakon pada vlasti Bašara al-Asada krajem 2024.

Tijekom njegovog posjeta zaljevskim zemljama prošli vikend, Ukrajina je potpisala dugogodišnje sporazume o vojnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom i Katarom, a Zelenski je rekao da je sličan sporazum blizu zaključivanja i s UAE-om.

RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
cro demoskop

cro demoskop

Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
PROFESOR S FPZG-A

PROFESOR S FPZG-A

Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

