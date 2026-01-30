dva dana

Kremlj potvrdio: Putin je pristao na primirje do 1. veljače

M. Šu.

30.01.2026 u 11:30

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Kremlj je u petak objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin primio osobni zahtjev od svog američkog kolege Donalda Trumpa da zaustavi napade na Kijev do 1. veljače kako bi se stvorilo povoljno okruženje za mirovne pregovore.

'Moskva je pristala na zahtjev predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se suzdrži od napada na Ukrajinu do 1. veljače kako bi se stvorili povoljni uvjeti za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uvjeta za pregovore... Da, naravno, postojao je osobni zahtjev predsjednika Trumpa', priopćio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prenijela je agencija RIA Novosti.

Ukrajina je izjavila da će jednako uzvratiti ako Rusija odustane od napada na energetsku infrastrukturu zemlje usred razdoblja izrazito hladnog vremena.

Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia

Sljedeći krug trilateralnih mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država trebao se održati u nedjelju u Abu Dhabiju, ali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da bi se datum ili mjesto održavanja mogli promijeniti.

