Kremlj potvrdio: Putin je pristao na primirje do 1. veljače

'Moskva je pristala na zahtjev predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se suzdrži od napada na Ukrajinu do 1. veljače kako bi se stvorili povoljni uvjeti za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uvjeta za pregovore... Da, naravno, postojao je osobni zahtjev predsjednika Trumpa', priopćio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prenijela je agencija RIA Novosti.