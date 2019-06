Zbog tragedije u Platu priveden član uprave HEP-a, njegov odvjetnik: Pojam odgovorne osobe je relativan

Pet mjeseci nakon tragične nesreće koja se dogodila 10. siječnja u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, policija je jučer privela osam osoba koje na temelju do sada prikupljenih materijala smatra odgovornima i suodgovornima za taj kobni događaj.

Među uhićenima je i Nikola Rukavina koji je nakon što je bio kod pritvorskog nadzornika u Dubrovniku doveden na ispitivanje kod državnog odvjetnika. On je kao član uprave HEP-a pod istragom obuhvaćen zbog 'zapovjedne odgovornosti' koja proizlazi iz činjenice da je do prije dvije godine obnašao funkciju direktora HEP - Proizvodnje, prenosi Dubrovački dnevnik.

Na pitanje je li Rukavina bio odgovorna osoba na čelu HEP-a kada se radila rekonstrukcije HE Dubrovnik u Platu odvjetnik je kazao kako je pojam odgovorne osobe relativan.

'To je osoba koja provodi mjere i kontrole nadzora i sprječava da se dogode nesreće. Objektivna odgovornost je u lancu postupanja, a on je bio jedna od karika. Njemu je s ljudskog aspekta žao što se dogodila velika tragedija, no ne smatra se odgovornim', rekao je Škarica.