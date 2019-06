Krenula uhićenja zbog tragedije u HE Plat u kojoj su poginula tri radnika

Policijski službenici priveli su danas više osoba, djelatnika HEP-a, u sklopu kriminalističkog istraživanja vezanog za tragičnu nesreću u Hidroelektrani Dubrovnik koja se dogodila 10. siječnja ove godine, a u kojoj su živote izgubili trojica radnika, Mato Maškarić, Ivica Zvrk i Davor Pozniak

Više osoba, navode u MUP-u, uhićeno je tijekom jutra i svi osumnjičeni nalaze se u službenim prostorijama policije, gdje je u tijeku njihovo ispitivanje. Zbog interesa istrage iz MUP-a nisu mogli iznositi više detalja u ovoj fazi postupanja.

Prema prvim informacijama, policijskim postupanjem obuhvaćeno je osam osoba, od zaposlenika HE Dubrovnik do onih na upravljačkim pozicijama u HEP-u. Iz neslužbenih izvora doznaje se da je među uhićenim osobama i aktualni član uprave HEP-a Nikola Rukavina koji je do prije dvije godine bio direktor u HEP Proizvodnji.