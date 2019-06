Osmero osumnjičenih zbog tragedije u Hidroelektrani Plat

Zbog nesreće u kojoj su početkom godine u Hidroelektrani Plat kod Dubrovnika poginula trojica radnika osumnjičeno je osmero hrvatskih državljana za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova, a dvojica prvoosumnjičenih će u utorak biti predani pritvorskom nadzorniku, objavila je u ponedjeljak dubrovačko-neretvanska Policijska uprava

Ostalih pet osumnjičenih osoba, kažu u policiji, sumnjiče se da kao projektanti i izvođači radova građevinske radove obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik nisu izvodili u skladu s tehničkim propisima i pravilima struke što je neposredno ugrozilo sigurnost uposlenika i imovine. Rezultat je ovo višemjesečne i opsežne kriminalističke istrage te policijske uprave.

'Svi osumnjičeni su tijekom današnjeg dana ispitani na području Zagreba, Splita i Dubrovnika. Dvojica prvoosumnjičenih će tijekom sutrašnjeg dana biti predani pritvorskom nadzorniku PU dubrovačko-neretvanske, dok je protiv ostalih nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava u redovnoj zakonskoj proceduri', stoji u priopćenju policije.

Za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti predviđena je zatvorska kazna od 3 do 15 godina zatvora, a za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova od šest mjeseci do pet godina zatvora.

U požaru koji je 10. siječnja buknuo u HE Plat nestala su tri radnika, koja su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE. U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi - djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.