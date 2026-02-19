Žestoko u BiH: 'Čović ne može objasniti zašto je zbog Dodika ugrozio europski put'

Konaković koji je i lider stranke Narod i pravda (NiP) ovo izjavio novinarima u Banjoj Luci gdje su on i federalni premijer i predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić te predstavnici još nekoliko manjih stranaka potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na općim izborima na kojima će se birati i novi saziv parlamenta Republike Srpske.

Odgovarajući na novinarska pitanja o položaju Hrvata u BiH, Konaković je ustvrdio kako oni u praksi uživaju sva prva koja im jamče ustav i zakoni i imaju svoje predstavnike u svim tijelima vlasti. Ocjene o neravnopravnosti Hrvata označio je kao priče koje dolaze u predizborno vrijeme a smatra ih deplasiranima, odnosno skretanjem pozornosti sa stvarnih problema.

NiP, SDP i još nekoliko manjih bošnjačkih stranaka na taj način žele osigurati kako će imati svoje zastupnike u entitetskom parlamentu, a Konaković je kazao kako pozivaju i oporbenu Stranku demokratske akcije (SDA) da im se u tome pridruži.

"Dragan Čović ne može objasniti svojim glasačima i Hrvatima u BiH zašto je stao uz Milorada Dodika u trenutku kada više nitko ne stoji uz Dodika i zašto je zbog Dodika ugrozio naš europski put. Čoviću treba narativ kojim će sa sebe sprati tu vrstu odgovornosti. Treći entitet je komforna verbalna zona u kojoj on (Dodik) uvijek može pomoći, ali to ništa dobro neće donijeti", kazao je Konaković.

Njegova je teza kako je sada najvažnije usvojiti u parlamentu BiH dva zakona kojima bi se osiguralo otvaranje pristupnih pregovora s EU pa je pozvao Čovića da u tome pomogne. Konaković je potvrdio i kako bi za BiH bilo sasvim prihvatljivo uvjetno članstvo u EU bez punog prava glasa. To je rekao komentirajući najave da se u Bruxellesu sada razmišlja o tom modelu kako bi se odgovorilo na izazove koje nosi potencijalno članstvo Ukrajine.

Konaković je po prvi put govorio i o prosvjedima mladih u Sarajevu organiziranim nakon teške prometne nesreće u kojoj je prošlog tjedna u iskliznuću tramvaja poginuo 23-godišnji student a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica.

"Oni su uspjeli zaštiti svoje prosvjede od prljave političke kampanje", kazao je Konaković uz ocjenu kako su mladi ustali protiv sustava koji 20 godina razara BiH.

Najavio je kako će "kada se slegnu emocije" razgovarati s prosvjednicima o argumentima, odnosno o onome što je zapravo za gradski promet učinila županijska vlada kojoj je bio na čelu Nihad Uk iz Naše stranke (NS) i koji je na zahtjev prosvjednika podnio ostavku.

"Ostavka Uka je moralni čin i mi to tako radimo", kazao je Konaković. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić također je podupro prosvjednike iz Sarajeva, ali je upozorio kako se njima pokušalo manipulirati. "Ovo je tragedija koja je zlorabljena za političku priču", kazao je Nikšić. Nikšić je neizravno najavio kako se u "trojki" nadaju da će i nakon listopadskih izbora biti dio vlasti u cijeloj zemlji.

"Želimo da kao dio vlasti učinimo sve što BiH zaslužuje i da postanemo dijelom europskih integracija", kazao je Nikšić.