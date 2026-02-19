Čedomir Jovanović sudjelovao u tučnjavi u kafiću: 'Letjele su stolice, popucala su stakla'

Srbijanski političar i bivši potpredsjednik srbijanske vlade Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su u jednom kafiću u centru Beograda, u bizini Palače pravde

Prema riječima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim kafićem, dok su gosti mirno sjedili i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira. Očevici tvrde da su Jovanović i Kos u lokal stigli u društvu odvjetnika. Do incidenta je došlo kada je Jovanović ustao od stola i krenuo prema toaletu. Tada mu je, kako se navodi, nepoznati muškarac uputio uvredljive i provokativne riječi. Jovanović se navodno okrenuo i prišao mu, nakon čega je verbalni sukob ubrzo prerastao u fizički obračun. 'U sekundi je nastao potpuni kaos. Aleksandar je odmah skočio zaštititi Jovanovića, a onda su se umiješali i ostali prisutni. Stolice su poletjele, čaše i boce su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izašli iz kafića', opisuje scene sugovornik. U općem metežu pričinjena je materijalna šteta. Policija, navodi Blic, nije bila na mjestu događaja.

Vrijeđao mu obitelj Aleksandar Kos za Telegraf je opisao što se dogodilo. Prema njegovim riječima, situacija je u početku bila mirna. Jovanović je sjedio s odvjetnicima, a potom je ustao i krenuo prema konobaru kako bi naručio piće. U tom trenutku, tvrdi Kos, muškarac koji je sjedio u kutu lokala počeo mu je dobacivati. Kos navodi da su provokacije ubrzo postale ozbiljnije. Prema njegovu iskazu, nepoznati muškarac spominjao je Jovanovićevu obitelj i vrijeđao mu djecu. Kada je napetost rasla, muškarac je ustao i krenuo prema njemu, nakon čega je izbila tučnjava. Jovanović je, tvrdi Kos, reagirao braneći se te je udario muškarca. Kos kaže da se potom i sam uključio kako bi zaštitio Jovanovića. Ističe da su ubrzo napustili lokal te da incident nisu prijavili policiji, dodajući da se sve odvilo u nekoliko sekundi. S druge strane, Telegraf navodi kako je Jovanović navodno već pri ulasku u kafić započeo verbalni sukob s nekim gostima. U jednom trenutku, kada je situacija eskalirala, navodno je uzeo stolicu i njome udario muškarca s kojim se sukobio.