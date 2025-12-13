Trumpov čovjek sastaje se sa Zelenskim i Europljanima: Postoje otvorena pitanja

Witkoff će se u nedjelju i ponedjeljak sastati i sa svojim kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke, pišu te novine.

WSJ je prvi izvijestio o sastanku, komentirajući da odluka o slanju Witkoffa, koji je vodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom o američkom mirovnom prijedlogu, naglašava rastuću hitnost Washingtona da premosti preostale jazove s Kijevom oko uvjeta plana.

Očekivalo se da će prisustvovati i francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, navodi WSJ.