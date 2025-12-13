steve witkoff

Trumpov čovjek sastaje se sa Zelenskim i Europljanima: Postoje otvorena pitanja

M.Da./Hina

13.12.2025 u 07:18

Steve Witkoff
Steve Witkoff Izvor: EPA / Autor: Al Drago / POOL
Američki izaslanik Steve Witkoff sastat će se ovog vikenda u Berlinu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, izvijestio je u petak Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na dužnosnike

Witkoff će se u nedjelju i ponedjeljak sastati i sa svojim kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke, pišu te novine.

WSJ je prvi izvijestio o sastanku, komentirajući da odluka o slanju Witkoffa, koji je vodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom o američkom mirovnom prijedlogu, naglašava rastuću hitnost Washingtona da premosti preostale jazove s Kijevom oko uvjeta plana.

Očekivalo se da će prisustvovati i francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, navodi WSJ.

Postignut je napredak?

U četvrtak je Bijela kuća izjavila da će Trump poslati dužnosnika na sastanak samo ako smatra da je postignut dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije u petak da bi predložena slobodna ekonomska zona u dijelovima istočnog Donbasa pod kontrolom Ukrajine funkcionirala, bez navođenja daljnjih detalja. Sjedinjene Države predložile su stvaranje takve ekonomske zone kao kompromis.

