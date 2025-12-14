VIDEO Napadača u Sydneyju razoružao voćar Ahmed: 'Primio je dva metka, operirat će ga'

Prema dostupnim informacijama, Ahmed bi trebao biti podvrgnut operativnom zahvatu. Navodi se da nije imao nikakvo iskustvo s vatrenim oružjem te da se u trenutku napada slučajno našao u blizini, ali je odlučio reagirati.

"Nalazi se u bolnici i ne znamo točno kakvo mu je stanje. Nadamo se da će biti dobro. On je heroj, sto posto", rekao je Mustafa.

Kako potvrđuje porta l news.com.au , australski junak je Ahmed al Ahmed, otac dvoje djece, teško je ozlijeđen tijekom pokušaja da zaustavi napadača. Njegov rođak Mustafa rekao je za 7News da je Ahmed tijekom intervencije pogođen s dva metka .

Na snimci se vidi kako muškarac u tamnoj košulji u tom trenutku gubi ravnotežu, povlači se prema mostu gdje se nalazi drugi napadač, a prolaznik spušta pušku na tlo.

Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se muškarac u bijeloj košulji kako na parkiralištu trči do muškarca u tamnoj košulji, a taj pak u ruci drži pušku. Potom se s leđa baca na naoružanog muškarca i otima mu oružje.

Reuters je potvrdio video na temelju provjerene snimke koja potvrđuje da je riječ o istim muškarcima.

Agencija je po odjeći muškaraca potvrdila i da su muškarci na videu iste osobe koje se vide okružene policijom na provjerenim vizualnim snimkama.

Jedan osumnjičeni napadač je ubijen, a drugi je nakon pucnjave bio u kritičnom stanju. Policija je izvijestila kako istražuje je li u ubojstva umiješan i treći napadač.

Herojski čin

"Australski junak je slučajni civil koji otima pištolj napadaču i razoružava ga. Neki su ljudi doista hrabri", napisala je jedna osoba na platformi X, podijelivši videosnimku.

"Ovaj je Australac spasio bezbroj života otevši pištolj jednom od terorista na plaži Bondi. JUNAK", napisao je drugi korisnik.

Chris Minns, premijer države Novi Južni Wales, u koji spada i Sydney, rekao je da je riječ o "najnevjerojatnijoj sceni" koju je ikada vidio.

"Muškarac prilazi napadaču koji puca na mnoštvo i potom ga sam razoružava, riskirajući vlastiti život da bi spasio živote bezbroj drugih".

"Taj je čovjek je istinski junak i vjerujem da je večeras puno, puno ljudi preživjelo zahvaljujući njegovoj hrabrosti", jedan je od komentara.

Premijer Anthony Albanese pohvalio je postupke Australaca koji su "išli ususret opasnosti da bi pomogli drugima“.

"Ovi su Australci junaci, a njihova je hrabrost spasila živote", rekao je na konferenciji za novinare.

Najmanje 11 mrtvih, deseci ozlijeđenih

U napadu, koji policija tretira kao ciljani teroristički napad na židovsko okupljanje, ubijeno je najmanje 11 osoba, uključujući jednog od napadača. Još 29 osoba nalazi se u bolnicama.

Napad se dogodio u trenutku održavanja manifestacije "Chanukah by the Sea" u parku Bondi Beach, u blizini dječjeg igrališta, dok su se u isto vrijeme na plaži održavali i božićni sajmovi.

Policija savezne države Novi Južni Wales potvrdila je da je operacija započela oko 18:45 sati po lokalnom vremenu, nakon dojave o pucnjavi u Campbell Paradeu. Na teren je upućen velik broj policijskih snaga i hitnih službi, a uspostavljena je i široka sigurnosna zona. U blizini su pronađeni i sumnjivi predmeti koje pregledavaju specijalizirane jedinice.