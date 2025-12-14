Veliki požar u Ljubljani lokaliziran, na terenu gotovo 400 vatrogasaca

U distribucijskom centru Spara u Ljubljani danas je izbio velik požar, koji je u međuvremenu lokaliziran, dok se trenutačno gase pojedinačna žarišta. U trenutku požara, koji je izbio u pekari, u smjeni je bilo 40 radnika Spara, no sve osobe su na vrijeme evankuirane i nitko nije ozlijeđen
Nešto iza 10 sati ljubljanska policija dobila je dojavu o požaru u skladištu Spara na Letališkoj cesti u Ljubljani. Mjesto požara je osigurano, a očevid će započeti nakon što se požar ugasi i uspostave sigurni uvjeti za rad.
Gotovo 400 vatrogasaca na terenu
Iz ljubljanske vatrogasne brigade za 24ur.com rekli su da je na mjestu požara ukupno 392 vatrogasca s 94 vozila, koji se bore s izazovnim uvjetima. Požar je lokaliziran nakon šest sati, a vatrogasne jedinice nastavljaju gasiti pojedinačna žarišta i pregledavati zgradu.
Prema informacijama s terena u 14:30 sati, požar još nije bio u potpunosti stavljen pod kontrolu, ali je uspješno obuzdan. Vatrogasci su nastavili intenzivno gašenje, dok su se mijenjale ekipe i donosile taktičke odluke u vezi s daljnjim tijekom intervencije.
Zbog velike količine dima, stanovnici koji žive u okolnim mjestima jutros su pozvani da zatvore prozore i isključe ventilacijske sustave kako bi se smanjio utjecaj dima i zagađenog zraka.
Unatoč poboljšanju situacije, preventivna preporuka da stanovnici izbjegavaju to područje i dalje je na snazi.
Spar Slovenija: Nitko od zaposlenika nije ozlijeđen
Spar Slovenija potvrdio je informaciju da je požar prvo izbio u pekari. Prema njihovim riječima, u trenutku požara u smjeni je bilo 40 radnika, ali su se sigurno i pravovremeno evakuirali kada se oglasio signal za opasnost. Nitko nije ozlijeđen, potvrdili su.
'Uzrok požara još nije potvrđen i predmet je daljnjeg razmatranja nadležnih tijela. Možemo potvrditi da je dio zgrade u kojoj se nalazi pekara teško oštećen. Trenutno procjenjujemo štetu i provodimo sve potrebne sanacijske mjere za siguran rad preostalih dijelova skladišta i isporuku besprijekornih proizvoda na naše police', napisali su.
Također provode organizacijske prilagodbe kako bi smanjili poremećaje u skladištu i sve potencijalne posljedice. 'Iskreno zahvaljujemo kupcima na strpljenju i povjerenju', dodali su. Zahvalili su i vatrogascima i policiji na brzoj i profesionalnoj intervenciji.