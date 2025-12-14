Veliki požar u Ljubljani lokaliziran, na terenu gotovo 400 vatrogasaca

U distribucijskom centru Spara u Ljubljani danas je izbio velik požar, koji je u međuvremenu lokaliziran, dok se trenutačno gase pojedinačna žarišta. U trenutku požara, koji je izbio u pekari, u smjeni je bilo 40 radnika Spara, no sve osobe su na vrijeme evankuirane i nitko nije ozlijeđen

Nešto iza 10 sati ljubljanska policija dobila je dojavu o požaru u skladištu Spara na Letališkoj cesti u Ljubljani. Mjesto požara je osigurano, a očevid će započeti nakon što se požar ugasi i uspostave sigurni uvjeti za rad. Gotovo 400 vatrogasaca na terenu Iz ljubljanske vatrogasne brigade za 24ur.com rekli su da je na mjestu požara ukupno 392 vatrogasca s 94 vozila, koji se bore s izazovnim uvjetima. Požar je lokaliziran nakon šest sati, a vatrogasne jedinice nastavljaju gasiti pojedinačna žarišta i pregledavati zgradu.

Prema informacijama s terena u 14:30 sati, požar još nije bio u potpunosti stavljen pod kontrolu, ali je uspješno obuzdan. Vatrogasci su nastavili intenzivno gašenje, dok su se mijenjale ekipe i donosile taktičke odluke u vezi s daljnjim tijekom intervencije. Zbog velike količine dima, stanovnici koji žive u okolnim mjestima jutros su pozvani da zatvore prozore i isključe ventilacijske sustave kako bi se smanjio utjecaj dima i zagađenog zraka. Unatoč poboljšanju situacije, preventivna preporuka da stanovnici izbjegavaju to područje i dalje je na snazi.

