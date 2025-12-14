VIDEO Snježna oluja napravila kaos u Rusiji: S autoceste evakuirano gotovo 150 ljudi

Snažan vjetar i snježna mećava izazvali su kaos u Saratovskoj oblasti u Rusiji, gdje su stotine vozila ostale zarobljene na autocestama. Najteža situacija zabilježena je u okrugu Engels, iz kojeg je evakuirano 148 ljudi, među njima 34 djece
Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin objavio je na Telegramu da su zbog snježnih nanosa i prometnih nesreća na snazi ograničenja prometa na dionicama šest autocesta u okruzima Jeršovski, Engels, Sovjetski, Hvalinski i Pugačevski.
'Spasilačke službe i mehanizacija rade na svakoj od tih dionica. Građani se, uz njihov pristanak, evakuiraju u privremene smještajne centre, a organizirana je i dostava goriva. U blizini sela Bezimjanoje u okrugu Engels evakuirano je 148 ljudi, uključujući 34 djece. Radovi na devet drugih dionica već su završeni i promet je ondje ponovno uspostavljen', naveo je Busargin, prenose RIA Novosti.
Uz obilnan snijeg, regiju je pogodio i olujni vjetar s udarima do 90, pa i 95 kilometara na sat. U okrugu Engels iz zaglavljenog vozila hitne pomoći spašeni su bolničar, vozač i dva pacijenta.
Prema navodima ruskih medija, jak vjetar srušio je stabla što je uzrokovalo oštećenja dalekovodnih linija u čak 205 naseljenih mjesta. Na terenu su angažirani svi raspoloživi timovi regionalne službe spašavanja, kao i energetičari koji saniraju kvarove na elektroenergetskoj mreži.
Oluja je prouzročila i štetu na nekoliko škola, bolnica i stambenih zgrada. Čišćenje cesta i ulica provodi se s gotovo 1500 jedinica mehanizacije. U manje od 24 sata potrošeno je 18 tisuća tona mješavine pijeska i soli, 955 tona čiste soli te 344 tone kemijskih reagensa.
Hitne i interventne službe, kao i tijela vlasti na svim razinama, nastavljaju raditi u neprekidnom, 24-satnom režimu kako bi se sanirale posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta. Zbog daljnjeg pogoršanja vremena ne isključuje se ni proglašenje izvanrednog stanja.
Slični problemi zabilježeni su i ranije u drugim dijelovima Rusije. Tako je nedavno 80 kilometara dugačak prometni zastoj paralizirao saveznu autocestu R-258 u Irkutskoj oblasti i Burjatiji, gdje su vozila bila zaglavljena gotovo dva dana zbog obilnog snijega, jakog vjetra i temperatura koje su se spuštale i do minus 30 stupnjeva Celzija.