VIDEO Snježna oluja napravila kaos u Rusiji: S autoceste evakuirano gotovo 150 ljudi

Snažan vjetar i snježna mećava izazvali su kaos u Saratovskoj oblasti u Rusiji, gdje su stotine vozila ostale zarobljene na autocestama. Najteža situacija zabilježena je u okrugu Engels, iz kojeg je evakuirano 148 ljudi, među njima 34 djece

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin objavio je na Telegramu da su zbog snježnih nanosa i prometnih nesreća na snazi ograničenja prometa na dionicama šest autocesta u okruzima Jeršovski, Engels, Sovjetski, Hvalinski i Pugačevski. 'Spasilačke službe i mehanizacija rade na svakoj od tih dionica. Građani se, uz njihov pristanak, evakuiraju u privremene smještajne centre, a organizirana je i dostava goriva. U blizini sela Bezimjanoje u okrugu Engels evakuirano je 148 ljudi, uključujući 34 djece. Radovi na devet drugih dionica već su završeni i promet je ondje ponovno uspostavljen', naveo je Busargin, prenose RIA Novosti.

Residents of the Saratov region are freezing on highways, waiting for hours for rescuers to arrive after being trapped in snowdrifts. Many have run out of fuel.



The governor reported that nearly 150 people were evacuated from two highways near Saratov. pic.twitter.com/2r6k2RrULx — ASTRA (@ASTRA_PRESS) December 14, 2025

Uz obilnan snijeg, regiju je pogodio i olujni vjetar s udarima do 90, pa i 95 kilometara na sat. U okrugu Engels iz zaglavljenog vozila hitne pomoći spašeni su bolničar, vozač i dva pacijenta.

With Russia's nationwide funds for road maintenence being cut -40% every year since the start of the war, disasters continue to plague the country's highways.



Today in Saratov, a calamity of epic level as accidents turned into a miles long caravan of stranded motorists now… pic.twitter.com/iDF75KOCz8 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 14, 2025

Prema navodima ruskih medija, jak vjetar srušio je stabla što je uzrokovalo oštećenja dalekovodnih linija u čak 205 naseljenih mjesta. Na terenu su angažirani svi raspoloživi timovi regionalne službe spašavanja, kao i energetičari koji saniraju kvarove na elektroenergetskoj mreži. Oluja je prouzročila i štetu na nekoliko škola, bolnica i stambenih zgrada. Čišćenje cesta i ulica provodi se s gotovo 1500 jedinica mehanizacije. U manje od 24 sata potrošeno je 18 tisuća tona mješavine pijeska i soli, 955 tona čiste soli te 344 tone kemijskih reagensa.