Broj ubijenih u Sydneyu porastao na 16, napadači su otac i sin

Broj ubijenih ljudi u pucnjavi na poznatoj plaži Bondi u Sydneyu porastao je na 16, uključujući jednog napadača, dok je 40-ero ozlijeđenih i dalje u bolnici, od kojih četvero djece, potvrdila je policija Novog Južnog Walesa
Povjerenik policije Novog Južnog Walesa izjavio je da vlasti ne tragaju za trećim počiniteljem, kao što se prethodno pisalo, dodavši kako su dvojica napadača bili otac i sin, u dobi od 50 i 24 godine. Otac je ubijen u policijskoj intervenciji, dok se sin i dalje nalazi u bolnici i u kritičnom je stanju.
Tijekom pretraga utvrđeno je da je 50-godišnjak imao dozvole za šest komada vatrenog oružja, a svih šest pronađeno je na mjestu napada.
U pucnjavi je ranjeno 40 osoba. Na plaži Bondi u Sydneyju održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke. Napad je službeno proglašen terorističkim incidentom.
Na mjestu događaja pronađene dvije improvizirane eksplozivne naprave
Objavljeni su i novi detalji o improviziranim eksplozivnim napravama koje je policija pronašla na mjestu događaja.
Povjerenik policije Novog Južnog Walesa, Mal Lanyon, rekao je novinarima da su pronađene dvije takve naprave te da se utvrdilo kako su bile "aktivne", odnosno sposobne za detonaciju.
Dodao je da su naprave naknadno onesposobljene, ali i da su bile "prilično jednostavne u pogledu konstrukcije". "Vrlo mi je drago da te naprave nisu aktivirane", rekao je.
Žrtve imaju od 10 do 87 godina
Premijer savezne države Novi Južni Wales Chris Minns potvrdio je na konferenciji za medije da je u napadu ubijeno 15 nevinih ljudi, kao i jedan od napadača. Dodao je da se dob žrtava kreće od 10 do 87 godina.
Pozvao je lokalnu zajednicu da se međusobno podrži.
"Dajte im do znanja da su obični Australci, obični ljudi, uz njih i da misle na njih u ovom strašnom, ciljanom napadu na događaj koji je trebao biti radostan i koji su imali puno pravo podijeliti sa zajednicom na plaži Bondi", rekao je Minns.
Podsjetimo, napad se dogodio u trenutku održavanja manifestacije "Chanukah by the Sea" u parku Bondi Beach, u blizini dječjeg igrališta, dok su se u isto vrijeme na plaži održavali i božićni sajmovi.
Policija savezne države Novi Južni Wales potvrdila je da je operacija započela oko 18:45 sati po lokalnom vremenu, nakon dojave o pucnjavi u Campbell Paradeu. Na teren je upućen velik broj policijskih snaga i hitnih službi, a uspostavljena je i široka sigurnosna zona.