Broj ubijenih u Sydneyu porastao na 16, napadači su otac i sin

Broj ubijenih ljudi u pucnjavi na poznatoj plaži Bondi u Sydneyu porastao je na 16, uključujući jednog napadača, dok je 40-ero ozlijeđenih i dalje u bolnici, od kojih četvero djece, potvrdila je policija Novog Južnog Walesa

Povjerenik policije Novog Južnog Walesa izjavio je da vlasti ne tragaju za trećim počiniteljem, kao što se prethodno pisalo, dodavši kako su dvojica napadača bili otac i sin, u dobi od 50 i 24 godine. Otac je ubijen u policijskoj intervenciji, dok se sin i dalje nalazi u bolnici i u kritičnom je stanju. Tijekom pretraga utvrđeno je da je 50-godišnjak imao dozvole za šest komada vatrenog oružja, a svih šest pronađeno je na mjestu napada. U pucnjavi je ranjeno 40 osoba. Na plaži Bondi u Sydneyju održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke. Napad je službeno proglašen terorističkim incidentom.

Na mjestu događaja pronađene dvije improvizirane eksplozivne naprave Objavljeni su i novi detalji o improviziranim eksplozivnim napravama koje je policija pronašla na mjestu događaja. Povjerenik policije Novog Južnog Walesa, Mal Lanyon, rekao je novinarima da su pronađene dvije takve naprave te da se utvrdilo kako su bile "aktivne", odnosno sposobne za detonaciju. Dodao je da su naprave naknadno onesposobljene, ali i da su bile "prilično jednostavne u pogledu konstrukcije". "Vrlo mi je drago da te naprave nisu aktivirane", rekao je.

Pucnjava u Sydneyju Izvor: Profimedia / Autor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia







Pucnjava u Sydneyju Izvor: Profimedia / Autor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia