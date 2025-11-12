Završava li najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a? Sve će se znati večeras

Osam demokrata u Senatu u ponedjeljak je unatoč stajalištu stranačkog vodstva podržalo paket za privremeno financiranje, koji će produljiti financiranje vlade do 30. siječnja.

Republikanci imaju tijesnu većinu u Zastupničkom domu od 219 glasova prema 213. No, očekuje se da će potpora predsjednika Donalda Trumpa za prijedlog zakona zadržati stranku na okupu unatoč žestokom otporu demokrata , koji su ljuti zato što duga blokada koju su izazvale njihove kolege u Senatu nije uspjela osigurati dogovor o produljenju saveznih subvencija za zdravstveno osiguranje.

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson pozvao je sve svoje kolege demokrate u Zastupničkom domu da "dobro razmisle, pomole se i napokon postupe ispravno".

Nijedna strana nije postigla pravu pobjedu. Ispitivanje Ipsosa za Reuters, čiji su rezultati objavljeni ranije u srijedu, pokazalo je da 50 posto Amerikanaca za krizu okrivljuje republikance, a 47 posto demokrate.

Glasanje o prijedlogu zakona o okončanju blokade vlade očekuje se oko 19 sati po mjesnom vremenu (u četvrtak oko 1 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu).

Bude li prijedlog zakona usvojen, još ga mora potpisati Trump. Bijela kuća rekla je da ga on podržava.