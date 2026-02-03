Zastupnički dom tijesno odobrio kraj djelomične blokade američke vlade

Zakonom će se obnoviti isteklo financiranje obrane, zdravstva, rada, obrazovanja, stanovanja i drugih agencija te privremeno produžiti financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti dok zakonodavci pregovaraju o mogućim izmjenama u provedbi imigracijskih zakona. Financiranje tih agencija isteklo je u subotu budući da Kongres nije djelovao na vrijeme kako bi spriječio blokadu koja nije rezultirala većim poremećajima u radu vladinih službi.

Dogovor je već usvojen u Senatu uvjerljivom dvostranačkom većinom te sada ide Trumpu na potpisivanje.

Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca usvojio ga je s 217 glasova „za” i 214 „protiv”, pri čemu je 21 republikanac glasao protiv, a 21 demokrat za prijedlog.