Zastupnici pozdravljaju dijalog Hrvatske i Srbije, ali neki su pomalo zbunjeni

Nakon izmjene diplomatskih nota, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović iznenada je poručila kako je svog srbijanskog kolegu Aleksandra Vučića pozvala u posjet Hrvatskoj. Taj poziv, pišu mediji, iznenadio je Banske dvore, a ako je suditi prema reakcijama u Saboru, oporba je ostala zbunjena

Uspostavu dijaloga između Hrvatske i Srbije pozdravio je SDP-ov zastupnik i bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova Joško Klisović . 'Dobro je da se nastavi dijalog sa Srbijom oko otvorenih pitanja, koji je zamro nakon što je SDP izašao iz vlade. No, politika predsjednice je pomalo zbunjujuća, ona je prije dva mjeseca otkazala posjet Vučića pod objašnjenjem da nisu zreli uvjeti', kaže Klisović.

Tada su, podsjeća, predsjednici argument bili Vulinova izjava o građanskom ratu te spomenik Milanu Tepiću. 'Koliko ja znam, niti se Vučić do danas ogradio od Vulinove izjave, a spomenik i dalje stoji. Diplomatske note zbog izložbe o Jasenovcu samo su dodatni prijepor između vlade između Srbije i Hrvatske. Tim više ne razumijemo kako su stečeni uvjeti za posjet', kaže Klisović, koji je uvjeren da ovaj poziv Vučiću nije koordiniran te da Vlada u tome nije sudjelovala.

Naime, prema pisanju Večernjeg lista, u Banskim dvorima bili su iznenađeni pozivom predsjednice Vučiću, a kako se ne bi izazvao novi skandal naknadno je u javnost plasirana informacija da će se s Vučićem susresti i premijer Andrej Plenković.

'Ne znam da li je realno da se posjetom normaliziraju odnosi, ali je dobro raditi na poboljšanju odnosa između Hrvatske i bilo kojeg susjeda, naročito sa Srbijom jer su to vjerojatno najosjetljiviji odnosi u regiji. Ne može Vlada biti iznenađena time, to mora biti u koordinaciji između svih čimbenika koji koordiniraju vanjsku politiku', poručila je bivša ministrica vanjskih poslova i GLAS-ova zastupnica Vesna Pusić. Smatra kako posjet mora biti ozbiljno pripremljen, a ne iz 'potrebe odnosa s javnošću'.

Da Vladu poziv predsjednice ne bi trebao iznenaditi stav je i SDSS-ovog Milorada Pupovca, koji podsjeća da se susret dvaju predsjednika dogovarao već neko vrijeme.

'Teško mi je govoriti koliko je cijela situacija koordinirana s obzirom na aktualne polemike i razmjenu nota. No ono što svi znamo da se na tom susretu radi već nekoliko mjeseci. U nekoliko navrata je susret bio pripremljen pa je ostavljen za neka bolja vremena. A sad se odlučilo da se unatoč lošoj atmosferi napravi rez i da se ide u to. Za to ne bi trebalo biti iznenađenja za nikoga, ako nije za mene ne bi trebalo ni za Vladu. Mjesecima se radi na tome da tog susreta dođe', poručuje Pupovac.

Stava je da je jako pozitivno što će doći do susreta. 'Iznimno je značajno da dođe do tog susreta kako bi se smirile negativne strasti, kako bi se obuzdale negativne poruke i kako bi polemički tonovi, nerijetko tonovi koji izazivaju neprijateljstva i animozitet zaustavili. Također je važno da se vratimo svim onim pitanjima koja već godinama nisu u fokusu politike i ne rješavaju se, a to su otvorena pitanja vezana uz rat, izbjeglice, nestale, ratne zločine, prava manjina i granica', kazao je Pupovac.