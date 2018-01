Kolinda Grabar-Kitarović: Pozvala sam Aleksandra Vučića u posjet RH!

'Pozvala sam predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u posjet Hrvatskoj sredinom veljače', kazala je u obraćanju s Pantovčaka predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović

'U odnosima sa susjednim zemljama iz bivše državne tvorevine ponajviše je otvorenih pitanja, graničnih i drugih povezanih upravo s raspadom i sukcesijom bivše države, ali i onih koja izviru iz povijesti. Osobito su tim pitanjima još opterećeni naši odnosi s Republikom Srbijom. Ove se godine navršava sto godina od završetka Prvoga svjetskoga rata, od kada nažalost započinje stoljeće naših međusobnih prijepora i sukoba. Naši pogledi na mnoge povijesne teme, osobito one što ih je nametnulo 20. stoljeće, ne samo što nisu slični nego su katkad oprečni. Uvjerena sam da Hrvati i Srbi, dva stara europska naroda, s više od tisuću godina povijesti na razne načine prepletenih sudbina, mogu i žele naći put koji će nas napokon voditi u bolju budućnost. Pokažimo kako nam je jedno stoljeće bilo dovoljno za shvatiti pouke i u sebi naći snagu okrenuti stranicu novih i boljih odnosa. To želim i uvjerena sam da moj hrvatski narod i svi hrvatski državljani to žele. Put koji tome vodi jest put razgovora, dogovora i konkretne suradnje u rješavanju problema i otvaranju novih razvojnih vidika kroz zajedničku europsku budućnost, kazala je Grabar-Kitarović.