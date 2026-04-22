Zastupnici podržali izmjene Zakona o građevnim proizvodima - evo što se mijenja

Državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš rekla je da se primjenom Uredbe EU 2024/3110 želi i doprinijeti ciljevima zelene i digitalne tranzicije sprečavanjem i smanjenjem utjecaja građevnih proizvoda na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi.

'Uvođenjem obaveze čuvanja dokumentacije i najnovijih digitalnih putovnica proizvoda osigurava se da se i nakon 30 godina može ući u trag podrijetla materijala i građevnih proizvoda. To drastično podiže razinu profesionalne odgovornosti svih sudionika u gradnji', istaknula je.

Pojasnila je da se zakon donosi po hitnom postupku jer je primjena te Uredbe počela od siječnja ove godine. Stoga treba što prije omogućiti njezinu primjenu, kako bi se osiguralo da Ministarstvo bude nadležno tijelo za njezinu provedbu.

U protivnom će proizvođači građevnih proizvoda za provedbu postupaka ocjenjivanja i provjere građevnih proizvoda trebati angažirati strana prijavljena i imenovana tijela. To znači, upozorila je, da se nacionalnim gospodarskim subjektima onemogućava sudjelovanje u tržišnom natjecanju te ih se dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na stranu konkurenciju.

Magaš je istaknula i da dokumentacija koja prati građevne proizvode na tržištu mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom jer se u protivnom krajnje korisnike tih proizvoda dovodi u opasnost i može rezultirati ugradnjom nesigurnih i neodrživih građevnih proizvoda.