Bild diže paniku: Hrvatska je puna krpelja! Tko se šeće dalje od ležaljke...

Bild , doduše, navodi da tek 'u nekim regijama' prijeti opasnost za njemačke turiste. Kažu da je neuobičajeno velik broj krpelja zabilježen na otoku Viru i u ostalim turističkim odredištima oko Zadra .

'Smeđi pseći krpelj brzo se širi, posebno uz obalu. Sve se češće nalazi u visokoj travi i gustom grmlju u blizini plaža. Idealne uvjete pronalazi između šetnice uz plažu i prirodnih područja. Svatko tko se usudi izaći izvan svoje ležaljke i prošetati travnatim površinama ili grmljem može brzo pokupiti ove neželjene suputnike', prilično katastrofično upozorava Bild.

Njemački tabloid se, doduše, ograđuje da se ova vrsta krpelja, u zoologiji poznatija pod nazivom Rhipicephalus sanguineus, može pronaći sve od središnje Francuske pa do Portugala. Pišu kako na pse može prenijeti babeziozu, bolest koju uzrokuju jednostanični paraziti.

Ovi paraziti napadaju crvene krvne stanice i mogu izazvati po život opasne upalne i imunološke reakcije, a ova vrsta krpelja prenosi opasnu mediteransku pjegavu groznicu na ljude. Bakterijska infekcija obično izbija šest do deset dana nakon uboda krpelja. Simptomi uključuju visoku temperaturu te ekstremne glavobolje i bolove u tijelu.

Bild čak citira svog švicarskog partnera Blick, koji navodi da je 'nekoliko ljudi već moralo posjetiti liječnika nakon ugriza krpelja'.

Nema cjepiva, budite oprezni

Kako zaključuju, protiv mediteranske pjegave groznice, bolesti koju krpelji izazivaju, ne postoji cjepivo. Zato preporučuju dosljednu zaštitu i poseban oprez: izbjegavanje visoke trave i gustog raslinja, nošenje čvrste obuće i svijetle odjeće, nanošenje repelenta protiv insekata i pažljiv pregled tijela nakon boravka na otvorenom.

Vlasnici pasa također bi trebali redovito provjeravati svoje ljubimce na krpelje. Idealno bi bilo da vašeg psa veterinar tretira posebnim proizvodima za sprječavanje krpelja (tretmani za nanošenje na kožu, ogrlice ili tablete za žvakanje) puno prije vašeg odmora, zaključuje Bild.