Ovo su otmičari koji su strpali tipa u auto zbog duga od 1000 eura

Kako piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list , u središtu događaja bili su neraščišćeni imovinski odnosi, odnosno potraživanje prema 43-godišnjaku.

Sve se, donosi Jutarnji, zbilo u četvrtak oko 16:25 sati kraj Arena Centra u Zagrebu, a završeno je u Prekratovoj ulici nakon što su osumnjičeni počinili, kako se navodi u kaznenoj prijavi, kaznena djela protupravne naplate i protupravnog oduzimanja slobode. Tek se, dodaju, treba utvrditi tko je točno odgovoran i za teško ozljeđivanje.

Prema informacijama na koje se poziva Jutarnji, 43-godišnjak je mlađem muškarcu dugovao 1000 eura, blokirao ga te poslao poruku s mobitela jednog od ostale trojice.