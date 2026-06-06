NEVJEROJATNI DETALJI

Ovo su otmičari koji su strpali tipa u auto zbog duga od 1000 eura

I.H.

06.06.2026 u 18:22

Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Nakon što je zagrebačka policija uhitila četvoricu muškaraca u dobi od 19, 28, 29 i 43 godine zbog sumnje da su sudjelovali u pokušaju protupravne naplate duga, protupravnom oduzimanju slobode i oštećenju tuđe stvari na štetu 43-godišnjaka, Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list iznosi nove detalje ovog slučaja ubacivanja čovjeka u prtljažnik, a onda i fimskog bijega

Kako piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list, u središtu događaja bili su neraščišćeni imovinski odnosi, odnosno potraživanje prema 43-godišnjaku.

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Sve se, donosi Jutarnji, zbilo u četvrtak oko 16:25 sati kraj Arena Centra u Zagrebu, a završeno je u Prekratovoj ulici nakon što su osumnjičeni počinili, kako se navodi u kaznenoj prijavi, kaznena djela protupravne naplate i protupravnog oduzimanja slobode. Tek se, dodaju, treba utvrditi tko je točno odgovoran i za teško ozljeđivanje.

Prema informacijama na koje se poziva Jutarnji, 43-godišnjak je mlađem muškarcu dugovao 1000 eura, blokirao ga te poslao poruku s mobitela jednog od ostale trojice.

Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
  • Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
  • Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
  • Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
  • Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
  • Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra
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Privođenje četvorice muškaraca osumnjičenih za otmicu kod Arena centra Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Ovaj nije znao da iza te komunikacije stoji i drugi muškarac pristao na susret na parkiralištu Arena Centra. 43-godišnjak je ondje stigao taksijem, piše Jutarnji. Potom su ga osumnjičeni osumnjičeni presreli svojim vozilom, nasrnuli na njega, ugurali ga u prtljažnik te odjurili kroz naselje dalje. Isti izvor piše da je policija brzo locirala auto s otetim čovjekom, a osumnjičeni su završili u postaji.

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