Zastrašujuće brojke stižu iz Irana, UN uputio apel

Prošle godine u Iranu je smaknuto najmanje 975 osoba. Shamdasani je istaknula da "velik broj smaknuća“ odražava "sustavni obrazac korištenja smrtne kazne kao sredstva državnog zastrašivanja, uz nerazmjerno ciljano pogubljenje pripadnika etničkih manjina i migranata.“

"To je više nego dvostruko u odnosu na broj smaknuća u srpnju prošle godine i nadovezuje se na značajan porast smaknuća u prvoj polovici 2025. godine,“ dodala je.

"Samo u srpnju iranske vlasti pogubile su 110 ljudi,“ izjavila je Ravina Shamdasani, glasnogovornica Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava.

Ured visokog povjerenika za ljudska prava pozvao je Iran da obustavi izvršenje smrtnih kazni "kao korak prema njihovom ukidanju,“ navela je glasnogovornica.

Iranske vlasti pojačale su obračun s neistomišljenicima nakon izraelskih napada u lipnju, pri čemu su iranski mediji izvijestili o nizu smaknuća povezanih s optužbama za špijunažu u korist Izraela.

Shamdasani je, čini se, neizravno komentirala taj razvoj događaja kada je izjavila: "Obrasci koje smo dokumentirali u različitim zemljama pokazuju da postoje razdoblja u kojima su vlade još manje tolerantne prema neslaganju, prema svemu što bi se moglo smatrati prijetnjom javnom poretku.“

"U tim trenucima često dolazi do porasta represivnih tendencija", dodala je.