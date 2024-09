Zašto su komarci trenutno tako opasni? Zabrinjavajuća vrsta je zapravo najčešća

Unatoč nedavnim drastičnim akcijama lokalnih vlasti u zatvaranju javnih površina, čini se da broj infekcija do sada nije veći od onog u prošlim godinama.

Vrsta prvenstveno odgovorna za širenje istočnog konjskog encefalitisa, Culiseta melanura, privukla je u posljednje vrijeme najviše pozornosti zbog toga što je bolest smrtonosna. Ali manje od šest slučajeva prijavljeno je dosad ove godine u SAD-u, a to je prilično jednako onome što se svake godine prijavljuje u Novoj Engleskoj, kaže dr. James Shepherd, stručnjak za zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Yale.

Međutim rizik od infekcija koje prenose komarci vjerojatno će se povećati jer se oni množe. 'Postoje podaci koji pokazuju da što je veća njihova populacija, veća je vjerojatnost da će se ljudi susresti sa zaraženim komarcem', kaže dr. Photini Sinnis, profesorica i zamjenica ravnatelja Instituta za istraživanje malarije pri Školi Johns Hopkins Bloomberg za javno zdravlje. 'Iako je istina da je malo komaraca zaraženo, veći broj njih čini vjerojatnijim to da će se dogoditi takav susret.'

Kada je riječ o virusu Zapadnog Nila, podaci iz američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuju da je 38 država do sada prijavilo više od 370 slučajeva u 2024. godini, a lani je diljem zemlje zabilježeno više od 2500 slučajeva, što je gotovo dvostruko više nego 2022.

Više temperature također utječu na to kako virusi preživljavaju i napreduju unutar insekata. 'Ako je toplije duži dio godine, onda su komarci dulje aktivni', kaže Oliver, što utječe na njihovu biologiju. 'Ako je toplije, virus se brže razmnožava unutar komarca i smanjuje vremenski okvir između trenutka u kojem se komarac zarazi i kada postane zarazan.'

Blaže zime također znače da se oni preživjeli komarci mogu početi razmnožavati ranije, u rano proljeće, a ne bliže ljetu, kaže Sinnis. 'Ako je stvarno hladno samo u siječnju i veljači, tada se mogu početi razmnožavati početkom ožujka, a ne u travnju ili svibnju', kaže ona. 'Svaki ciklus razmnožavanja povećava populaciju za 10 puta. Dakle, dok dođemo do ljeta, njihova se populacija znatno povećala.'

'Populacije komaraca zapravo su uvjetovane klimom i staništem', kaže Sinnis. Globalno zatopljenje komarcima olakšava preživljavanje u više dijelova svijeta — i to dulje. Topliji planet također im pomaže da imaju više reproduktivnih ciklusa i stoga proizvedu više generacija insekata nego prije.

Studije također pokazuju da komarci mogu postati sve zarazniji tijekom sezone.

Rastuća urbanizacija i gusto naseljeni gradovi - s ne baš idealnim kanalizacijskim i sanitarnim sustavima - također pružaju više i plodnije okruženje komarcima za polaganje jaja i razmnožavanje. Diljem svijeta 'urbanizacija se odvija na vrlo slučajan način', kaže Shepherd.

U mnogim slučajevima 'to nije planirano i nema razvoja zajednice, tako da su ti gradovi okruženi golemim sirotinjskim naseljima koja su loše opskrbljena, bez vode, kanalizacije i struje'. To su, kaže on, 'savršena mjesta za širenje zaraznih bolesti.'

Još jedan čimbenik vjerojatno potiče porast komaraca. Povećanom urbanizacijom dolazi do uništavanja prirodnog krajolika, što pridonosi padu biološke raznolikosti vrsta. 'Smanjena brojnost vrsta dopušta širenje vrsta domaćina zaraznih bolesti i njihovih vektora kao što su komarci jer su oni obično najprilagodljiviji', kaže Shepherd. Naprimjer, budući da se mnoge vrste insekata ubijaju, on kaže da oni prilagodljiviji poput Aedesa možda ispunjavaju prazninu i povećavaju svoj broj.