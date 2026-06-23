Zašto su cijene najma stanova tako visoke? Stručnjakinja daje jednostavno objašnjenje

No, što je u pozadini tog rasta i visokih cijena? Stručnjakinja za nekretnine ističe - neravnoteža na tržištu.

'Ono što je najveći izazov tržišta nekretnina je taj što ima puno veću potražnju za kvalitetnim stanovima nego što imamo ponudu i upravo taj nesrazmjer između velike potražnje i ponude koja ne prati tu potražnju imamo taj nesrazmjer cijene', pojasnila je stručnjakinja za nekretnine Martina Mataić Škugor za Dnevnik Nove TV.