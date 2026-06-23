Zašto su cijene najma stanova tako visoke? Stručnjakinja daje jednostavno objašnjenje

Cijene najma stana porasle značajno su porasle posljednjih godina. To je potvrdilo i istraživanje Eurostata koje je pokazalo da najam dvosobnog stana u Zagrebu stoji više nego u Bruxellesu
No, što je u pozadini tog rasta i visokih cijena? Stručnjakinja za nekretnine ističe - neravnoteža na tržištu.
'Ono što je najveći izazov tržišta nekretnina je taj što ima puno veću potražnju za kvalitetnim stanovima nego što imamo ponudu i upravo taj nesrazmjer između velike potražnje i ponude koja ne prati tu potražnju imamo taj nesrazmjer cijene', pojasnila je stručnjakinja za nekretnine Martina Mataić Škugor za Dnevnik Nove TV.
I podaci Ekonomskog instituta Zagreb pokazuju da je Zagreb najskuplji grad za najam stana. Slijede Split i Rijeka, a najpovoljnije je unajmiti stan u Osijeku.
Stoga ne iznenađuje da se mnogi okreću kupovini nekretnine, računajući da je bolje da otplaćuju kredit nego plaćaju najamninu. I dok neki misle da je to nedostižan san, stručnjakinja za nekretnine tvrdi da - nije.
'Ono što je bitno da kupnja nekretnine nije nekakva spontana ili brza odluka, bitno je da se klijenti pripreme financijski za kupnju nekretnine, dakle kupnja nekretnine - uvijek dobra financijska priprema', istaknula je Mataić Škugor.