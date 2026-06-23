zakon tržišta

Zašto su cijene najma stanova tako visoke? Stručnjakinja daje jednostavno objašnjenje

M.Či.

23.06.2026 u 23:26

Stanovi (ilustracija)
Stanovi (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Cijene najma stana porasle značajno su porasle posljednjih godina. To je potvrdilo i istraživanje Eurostata koje je pokazalo da najam dvosobnog stana u Zagrebu stoji više nego u Bruxellesu

No, što je u pozadini tog rasta i visokih cijena? Stručnjakinja za nekretnine ističe - neravnoteža na tržištu.

'Ono što je najveći izazov tržišta nekretnina je taj što ima puno veću potražnju za kvalitetnim stanovima nego što imamo ponudu i upravo taj nesrazmjer između velike potražnje i ponude koja ne prati tu potražnju imamo taj nesrazmjer cijene', pojasnila je stručnjakinja za nekretnine Martina Mataić Škugor za Dnevnik Nove TV.

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I podaci Ekonomskog instituta Zagreb pokazuju da je Zagreb najskuplji grad za najam stana. Slijede Split i Rijeka, a najpovoljnije je unajmiti stan u Osijeku.

Stoga ne iznenađuje da se mnogi okreću kupovini nekretnine, računajući da je bolje da otplaćuju kredit nego plaćaju najamninu. I dok neki misle da je to nedostižan san, stručnjakinja za nekretnine tvrdi da - nije.

'Ono što je bitno da kupnja nekretnine nije nekakva spontana ili brza odluka, bitno je da se klijenti pripreme financijski za kupnju nekretnine, dakle kupnja nekretnine - uvijek dobra financijska priprema', istaknula je Mataić Škugor.

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