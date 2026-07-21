Uvertira u nevrijeme: Krenuo 'light show' na nebu iznad Hrvatske, ponegdje neverini

Uz grmljavinu diljem obale, neverini su zabilježeni na Kornatima, Salima te na potezu od Trogira do Solina
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviše, crveno upozorenje za splitsku regiju te narančasto za riječku, kninsku i dubrovačku regiju zbog opasnosti od snažnog grmljavinskog nevremena koje se očekuje u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima.
Meteorolozi upozoravaju na olujni vjetar, obilnu kišu i tuču. Meteorološka stranica Estofex oglasila je, pak, treću, najvišu razinu upozorenja za prostor dijela Italije, srednjeg i južnog Jadrana, juga Hrvatske, te BiH i Crnu Goru.
Kao uvertira u nevrijeme, meteotsunami je pogodio Hvar i Vis, uzrokujući kratkotrajnu poplavu. Slična se situacija dogodila i na Korčuli.
"Za šest minuta more nam je došlo do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu", rekao je čitatelj za 24sata.
Najavu lošeg vremena su diljem obale najavile munje, koje su zabilježene kod Šibenika, Kaštela, Žrnovnice, Zadra, Vira...
U Istri je pao pljusak, prema objavi Istrameta, a na Kornatima je, po pisanju Dalmacija Danas, bilo i kratkotrajne tuče.
Neverini, uz jaku tramontanu, zabilježeni su u Salima te na području od Trogira do Solina.
Na Punta Planci kod Rogoznice kamere bilježe jake oborine uz poneki udar groma.