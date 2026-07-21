Uvertira u nevrijeme: Krenuo 'light show' na nebu iznad Hrvatske, ponegdje neverini

Uz grmljavinu diljem obale, neverini su zabilježeni na Kornatima, Salima te na potezu od Trogira do Solina

Kao uvertira u nevrijeme, meteotsunami je pogodio Hvar i Vis, uzrokujući kratkotrajnu poplavu. Slična se situacija dogodila i na Korčuli. "Za šest minuta more nam je došlo do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu", rekao je čitatelj za 24sata. Najavu lošeg vremena su diljem obale najavile munje, koje su zabilježene kod Šibenika, Kaštela, Žrnovnice, Zadra, Vira...

U Istri je pao pljusak, prema objavi Istrameta, a na Kornatima je, po pisanju Dalmacija Danas, bilo i kratkotrajne tuče.