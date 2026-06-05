Vjetroelektrana Dazlina: Mještani bijesni, uključio se Uskok

Otkako je lokacija vjetroelektrane Dazlina između Vodica i Tisnog uvrštena prije desetak godina u lokalni plan, lokalno stanovništvo je prije godinu dana Šibensko-kninskoj županiji predalo peticiju s preko 1500 potpisa protiv gradnje.

No, projekt za koji je razrađena dokumentacija te se samo čekala građevinska dozvola dobio je novu komplikaciju. Kako piše HRT, Uskok je krenuo istraživati projekt. Županija je javnom medijskom servisu navela da su prvu službenu obavijest policije o Uskokovoj istrazi dobili u veljači te ponovno u svibnju. U ovoj fazi istrage, kažu ne mogu ništa otkrivati, a dotada je lokalnoj zajednici podršku dala stranka Most.

'Mi imamo onu naknadu za obnovljive izvore, gdje investitor svaki mjesec kroz račune građana dobiva znatna financijska sredstva', rekao je predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja.