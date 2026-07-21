Prekinuli ugovore za katamarane i ostavili dug: Šteta najmanje 248.000 eura

Policija sumnja da su od listopada 2021. do ožujka 2026., kao odgovorne osobe dvaju trgovačkih društava sa sjedištem na zadarskom području, sklopili ugovore o zakupu dvaju katamarana za charter s tvrtkom iz Sukošana, a tom prilikom s oštećenim su dogovorili način i rok otplate anuiteta leasinga.

Nakon što nisu podmirivali dogovorene obveze, jednostrano su raskinuli ugovore, čime su, prema sumnjama policije, onemogućili oštećenoj tvrtki da podmiri svoja potraživanja.