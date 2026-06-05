Prijeti li Zadru napuljski scenarij? Vozači Čistoće kreću sa štrajkom

S druge strane, Uprava Čistoće Zadar priopćila je kako je kroz pregovore s reprezentativnim i drugim sindikatom koji djeluju unutar tvrtke dogovoreno povećanje plaća od 17 posto bruto, što je, kako navode, s današnjim danom i službeno realizirano.

Nezadovoljni radnici danas su izvijestili medije kako Erlić nije odgovorio na njihov zahtjev za sastankom , niti je do zadanog roka organiziran razgovor s predstavnicima zaposlenika Čistoće Zadar . Ističu kako su upravo zbog izostanka dijaloga odlučili poduzeti ovaj korak.

'S obzirom na ispunjene financijske zahtjeve, ne vidimo opravdan razlog zbog kojeg manja grupa nezadovoljnih vozača potiče ostale djelatnike na obustavu rada', poručili su iz Uprave.

Dodaju i kako najavljena akcija ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o radu.

'Budući da je organizirana izvan sindikalnih struktura i bez obveznog postupka mirenja, pravno se tretira isključivo kao nezakonita obustava rada“, navodi se u priopćenju.

Iz Uprave ističu kako njihov prioritet ostaje uredno pružanje komunalnih usluga i održavanje čistoće grada, uz potpuno poštivanje svih dogovorenih obveza prema zaposlenicima.

Gostujući u Dnevniku Nove TV John Ivan Krstičević, kazao je da se plaće djelatnika se kreću između 1600 do 1950 tisuća eura neto, ovisno o godinama staža, putnim troškovima, toplom obroku i o tome jesu li radili cijeli mjesec.

'Djelatnici koji su radili prekovremeno su ovaj mjesec dobili više od dvije tisuće eura,, poručio je.

U međuvremenu, građani Zadra suočavaju se s mogućnošću da od petka dođe do poremećaja u odvozu otpada.