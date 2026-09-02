Hrvatski vojnici nagrađeni za herojski čin: U Litvi izvukli muškarca iz gorućeg automobila

Riječ je o medalji koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja i vještine, stečene kroz vojnu službu i obuku, primijene u situacijama kad su životi civila ugroženi. Ministar Anušić zahvalio je pripadnicima Hrvatske vojske na pokazanoj odličnoj reakciji, profesionalnosti i humanosti u situaciji u kojoj je bilo potrebno brzo reagirati i zaštititi ljudski život.

„Čestitam vam na pribranoj i profesionalnoj reakciji kojom ste spasili ljudski život. Dobro je da ste baš vi, kao obučeni vojnici, naišli na tu prometnu nesreću i primijenili znanja koja ste stekli u vojsci te uspješno iz gorućeg automobila spasili ozlijeđenog muškarca. Svojim činom dodatno ste podigli ugled hrvatskom kontingentu u Litvi, ali i dodatno učvrstili profesionalni i ljudski ugled koji uživa Hrvatska vojska. Niste prvi pripadnici Hrvatske vojske koji su pomogli i spasili život u ovakvim situacijama, naše vojnikinje i vojnici često su oni koji prvi priteknu u pomoć kada je to najpotrebnije“, rekao je ministar Anušić.

Razvodnici Ćuković i Kovačević opisali su kako su se zajedno s pozornikom Leonom Zubovićem zatekli na mjestu nesreće te kako su unesrećenog izvukli iz zapaljenog automobila. Nesreća se dogodila na cesti Kaunas–Jonava, u blizini sela Marinauka u Litvi, a do dolaska hitnih službi pružili su mu prvu pomoć i poduzeli sve potrebne mjere kako bi mu pomogli. Pripomoglo je i to što je razvodnik Tino Ćuković osposobljen i certificiran za pružanje prve pomoći.