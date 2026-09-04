PLENKOVIĆ PREDSTAVIO PAKET

Stotine milijuna eura ide na lansere raketa, a to je samo dio: Evo što sve MORH kupuje

M.Č.

04.09.2026 u 12:34

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek
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Premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice Vlade predstavio je paket odluka o daljnjem jačanju i modernizaciji Hrvatske vojske, istaknuvši da ga uvjetuju najozbiljnije sigurnosne prijetnje u posljednjih nekoliko desetljeća

‘Saveznice su na samitu NATO-a u Haagu preuzele obvezu da će do 2035. za obranu izdvajati 3,5 posto BDP-a. Ulažemo ne da bismo prijetili, već da bismo pridonijeli kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe’, poručio je Plenković.

Kao najvažniju odluku izdvojio je nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih sustava Chunmoo K239. Vrijednost nabave iznosi 435,2 milijuna eura bez PDV-a, a Vlada će odobriti preuzimanje financijskih obveza od 2027. do 2029. godine. Veći dio sustava trebao bi biti isporučen do 2028., a ostatak najkasnije tijekom 2029. godine. Ugovor s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace trebao bi biti potpisan 8. rujna.

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‘Jedna od prednosti Chunmooa jest mogućnost korištenja različitih raketa i kalibara na istom lanseru, što mu daje snažnu vatrenu moć i kratko vrijeme reakcije. Hrvatska će prvi put steći sposobnost brzog i preciznog djelovanja po ciljevima na vrlo velikim udaljenostima’, rekao je premijer. Sustav može koristiti rakete dometa od 30 do više od 300 kilometara, a njegova će nabava, uz već naručene američke HIMARS-e, znatno ojačati hrvatske sposobnosti dalekometnog djelovanja.

Modernizacija svih 12 Rafalea

Vlada donosi i odluke o nastavku modernizacije svih 12 hrvatskih Rafalea sa standarda F3-R na F4. Posao, procijenjen na 88,5 milijuna eura bez PDV-a, trebao bi biti ugovoren s francuskim Dassault Aviationom, a financijske obveze protezat će se od 2027. do 2032. godine.

‘Ulažemo u sposobnosti detekcije i samozaštite, sigurnost pilota te preživljavanje aviona u zahtjevnom borbenom okruženju’, rekao je Plenković. Rafalei bi trebali dobiti pasivne senzore za otkrivanje lansiranja raketa, a paket uključuje i nadogradnju borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te nastavak modernizacije radara.

Nabava novog protuoklopnog naoružanja

Na dnevnom su redu i nabava novog protuoklopnog naoružanja i opreme te izgradnja hangara za održavanje zrakoplova u Zračnoj bazi Zemunik. Ministarstvu obrane trebale bi bez naknade biti prenesene i stambeno-sanitarne jedinice iz strateških robnih zaliha.

Plenković je najavio i znatno povećanje naknada za pilote i druge pripadnike HRZ-a angažirane u gašenju požara u Hrvatskoj i inozemstvu. ‘Naknade letačima u posadama HRZ-a povećavamo s 40 na 150 eura neto’, rekao je.

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