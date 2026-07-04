Zašto je napad na Kijev bio toliko smrtonosan? 'Rusi su se za ovo pripremali mjesecima'

U raketnom napadu na Kijev, proteklog četvrtka, poginulo je najmanje 30 ljudi, što ga čini trećima najsmrtonosnijim napadom na ukrajinsku prijestolnicu od početka sukoba. Rusi su, naime, napali stambena područja velikim količinama krstarećih raketa

U ruskom napadu na Kijev protekloga četvrtka poginulo je najmanje 30 ljudi. To je od početka sukoba u veljači 2022. godine treći najsmrtonosniji napad na ukrajinski glavni grad. Ukrajina je pretrpjela stotine velikih zračnih napada, ali napad ovog tjedna bio je iznimno smrtonosan, dijelom zbog ciljeva koje je Rusija odabrala i oružja koje je koristila. Dronovi na mlazni pogon poput bespilotne letjelice Geran-4 relativno su novi dodatak ruskom arsenalu. Prvi put su uočeni početkom godine. Mogu letjeti brzinom do 500 kilometara na sat, zbog čega prebrzi za kijevske mobilne vatrene skupine i mogu se oboriti samo raketama zemlja-zrak ili borbenim zrakoplovima. Rušenje dronova projektilima dodatno iscrpljuje ukrajinske zalihe. "Neprijatelj ih sve češće koristi, a postotak mlaznih Shaheda u njihovom arsenalu raste; što iscrpljuje naše resurse“, rekao je u petak Jurij Ihnat, glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, prenosi CNN.

Zatrpavanje raketama Analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW), tvrde da je upotreba mlaznih dronova još jedan primjer kako Rusija koristi taktičke i tehnološke inovacije u sustavima dronova kako bi "maksimizirala štetu civilima tijekom napada na Ukrajinu". "Brži pokretniji dronovi, koje je Ukrajini teže presresti, vjerojatno će generirati povećanu štetu civilima, slično kao što su to činile druge prilagodbe paketa udara u prošlosti“, naveo je ISW u bilješci objavljenoj u četvrtak. Ihnat je rekao da je ruski napad u četvrtak bio jedinstven i jer je 28 od 77 projektila bilo balističko, što je, kako je rekao, "vrlo, vrlo visok broj“. Ukrajinsko Ministarstvo obrane u petak je izjavilo da je tijekom napada presrelo više od 90 posto krstarećih raketa i 90 posto jurišnih dronova tipa Shahed. Među raketama koje je Rusija lansirala u četvrtak bio je i Cirkon, hipersonična krstareća raketa za protubrodske i kopnene napade, rekao je Ihnat. "Leti poput balističke rakete, vrlo velikom brzinom, a samo sustav Patriot može presresti takvu raketu", rekao je.

Nestašica u Ukrajini, Rusi dižu proizvodnju Presretanje balističkih raketa ostaje veliki izazov jer, iako Ukrajina ima nekoliko baterija Patriota, suočava se s trajnim nedostatkom raketa. Ovaj pritisak pogoršao je sukob u Iranu, zbog kojeg su neke isporuke, prvobitno namijenjene Ukrajini, preusmjerene na Bliski istok. Ministarstvo obrane u petak je izjavilo da se, iako ima ugovore za dobivanje stotina ovih raketa u budućnosti, suočava s nestašicom. Poslali su pisma u gotovo 40 zemalja tražeći od njih da im što prije isporuče rakete Patriot iz svojih postojećih zaliha. Navedeno je da će to biti "u zamjenu za buduće isporuke koje su već ugovorene za Ukrajinu". ISW navodi da je moguće kako se Rusija već neko vrijeme pripremala za napad, gomilajući dronove i projektile još u lipnju. Nakon što je u prosjeku izvela jedan masovni napad i nekoliko manjih napada na Ukrajinu svakog tjedna između siječnja i svibnja, Moskva je u lipnju pokrenula samo dva veća napada na Ukrajinu. Uspjeli su povećati proizvodnju dronova i sposobni su proizvesti tisuće komada svakog mjeseca, što omogućuje pokretanje napada velikih razmjera svaka dva dana. "Ruske snage možda gomilaju dronove, posebno za veću učestalost napada velikih razmjera u kasnijem vremenu koje Kremlj odabere, posebno ako Rusija vjeruje da to može dodatno iscrpiti ukrajinsku protuzračnu obranu“, navodi ISW u svojoj bilješci.