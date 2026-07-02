Razoran ruski napad razotkrio veliku slabost Kijeva: Zelenski uputio hitan apel

"Kako bismo pouzdano zaštitili živote, trebamo vlastitu proizvodnju", rekao je Zelenski u svome noćnom videoobraćanju, govoreći o europskim proizvodnim projektima u Ukrajini ili partnerskim projektima Kijeva sa saveznim zemljama.

Zapadni saveznici opskrbili su Ukrajinu protuzračnim sustavima, uključujući američkim baterijama Patriot i njemačkim sustavima IRIS-T. No projektili koje koriste ti sustavi su skupi i nema ih dovoljno.

Rat s Iranom kojeg su pokrenuli američki predsjednik Donald Trump i Izrael dodatno je pogoršao zalihe, a povećana je i globalna potražnja za naprednim streljivom protuzračne obrane.