EU sprema velik udar na pušače: Nakon ovog ništa neće biti isto

Europska unija priprema najveću reformu oporezivanja duhana u posljednjem desetljeću

Prijedlog izmjene Direktive o oporezivanju duhanskih proizvoda (TTD) predviđa više poreze na cigarete te prvi put minimalne trošarine na e-cigarete, grijani duhan i nikotinske vrećice. Nakon što Europski parlament u lipnju nije uspio usvojiti svoje stajalište, pregovori se nastavljaju u Vijeću EU-a, gdje je potrebna jednoglasna podrška svih država članica, piše Euronews. Europska komisija zaključila je da su postojeća pravila pridonijela smanjenju pušenja klasičnih cigareta, ali da više ne odgovaraju tržištu na kojem naglo raste upotreba novih nikotinskih proizvoda, osobito među mladima. Otprilike četvrtina Europljana i dalje puši ili redovito konzumira duhanske proizvode, a među mladima od 13 do 15 godina više od 11 posto njih koristi duhan ili proizvode poput aromatiziranih e-cigareta. 'U EU-u se i dalje bilježi oko 700.000 smrti godišnje povezanih s duhanom. On ostaje jedan od vodećih preventabilnih uzroka raka i kardiovaskularnih bolesti', rekao je za Euronews profesor Martin McKee, strateški savjetnik Europskog udruženja za javno zdravstvo.

Hrvatska među zemljama s najviše pušača U EU-u se godišnje proda oko 300 milijardi cigareta, a puši 24 posto stanovništva. Razlike među državama izrazite su: od osam posto pušača u Švedskoj do 37 posto u Bugarskoj. Hrvatska i Grčka među zemljama su u kojima ukupna stopa pušenja prelazi 35 posto dok je u Nizozemskoj oko 11, a u Danskoj 14 posto. Posljedice snažno opterećuju zdravstvene sustave jer liječenje kardiovaskularnih i kroničnih plućnih bolesti povezanih s pušenjem javne zdravstvene proračune stoji oko 25 milijardi eura godišnje. 'Čak i odgoda velikih mjera za kontrolu duhana od nekoliko godina s vremenom znači milijune dodatnih pušača te bolesti i smrti koje su se mogle spriječiti', upozorio je McKee. E-cigarete i IQOS mijenjaju tržište Dok je klasično pušenje najzastupljenije među osobama od 25 do 54 godine, mlađe generacije sve se više okreću e-cigaretama, grijanom duhanu poput IQOS-a i nikotinskim vrećicama. Ti se proizvodi smatraju manje štetnima od klasičnih cigareta, ali nisu bez rizika. Zdravstvene organizacije upozoravaju na potencijalno štetne tvari dok nikotin izaziva snažnu ovisnost te izloženost njemu tijekom adolescencije može utjecati na razvoj mozga i povećati rizik od dugotrajne ovisnosti.