Eksplozija za eksplozijom: Kijev pod neviđenom paljbom, evo što su sve Rusi ispalili

Ruski projektili i dronovi tijekom noći zasuli su Kijev u jednom od najsnažnijih napada od početka rata. U napadima je poginula najmanje 21 osoba, gotovo 90 ih je ozlijeđeno, a oštećene su stambene zgrade, hoteli, energetska infrastruktura i druge civilne lokacije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je riječ o još jednom pokušaju Moskve da terorizira civile te ponovno pozvao saveznike da ubrzaju isporuku sustava protuzračne obrane. Rusija je tijekom noći lansirala valove projektila i borbenih dronova na ukrajinski glavni grad. Prema podacima šefa Kijevske vojne uprave Timura Tkačenka, poginula je najmanje 21 osoba, dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio da je ozlijeđeno 86 ljudi, od kojih je 70 završilo u bolnici. Među ozlijeđenima je i dvoje djece.

Ukrajinska služba za izvanredne situacije priopćila je da spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine na više lokacija, uključujući djelomično urušenu višekatnicu u gradskoj četvrti Darnicki, zbog čega se očekuje da bi broj poginulih mogao dodatno rasti. Zbog razmjera tragedije u Kijevu je za 3. srpnja proglašen Dan žalosti. Rekordan broj balističkih projektila Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tijekom napada ispalila 74 projektila i čak 496 bespilotnih letjelica dugog dometa, pri čemu je većina bila usmjerena prema Kijevu, piše Kyiv Independent. Ukrajinska protuzračna obrana uspjela je presresti ili elektronički omesti 48 projektila i 476 dronova, no 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak je pogodilo 33 lokacije.

Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia







+9 Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Jurij Ignat izjavio je da je na Kijev ispaljeno čak 28 balističkih projektila, što predstavlja najveći broj takvih projektila u jednom napadu na glavni grad od početka ruske invazije. Zelenski: 'Putin pokušava zastrašiti i ubijati civile' Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obišao je jedno od pogođenih područja te poručio da Rusija pokušava nadoknaditi neuspjehe na bojištu napadima na civile. 'Putin gubi ovaj rat. On to razumije i jedino što može jest zastrašivati ljude i ubijati civile raketnim napadima', rekao je Zelenski. Dodao je kako je napad još jednom pokazao da Ukrajini nedostaje projektila za sustave protuzračne obrane Patriot.

'Da su naši partneri na vrijeme isporučili ono što su obećali, mogli smo spasiti više domova i, iskreno, više ljudskih života.' Prema njegovim riječima, za obranu od napada s oko 70 balističkih projektila bilo bi potrebno najmanje 140 projektila Patriot. Naglasio je da Kijev ne traži nova obećanja, nego isporuku već dogovorene vojne pomoći. Oštećeni stambeni objekti, hotel i energetska infrastruktura Šteta je zabilježena u svim gradskim četvrtima Kijeva. Oštećeni su brojni stambeni objekti, hotel, znanstveni institut, poslovne zgrade, skladišta i energetska infrastruktura. Ukrajinska energetska tvrtka DTEK priopćila je da su pojedini dijelovi grada ostali bez električne energije nakon oštećenja elektroenergetske mreže. Napad je privremeno poremetio i internetske veze nakon što je oštećena oprema telekomunikacijske tvrtke Utels, koja opslužuje oko pola milijuna kućanstava i poslovnih korisnika. Ukrajinski izdavač BookChef objavio je da je u Kijevskoj oblasti uništeno njegovo središnje skladište s oko 800.000 knjiga.