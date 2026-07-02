Eksplozija za eksplozijom: Kijev pod neviđenom paljbom, evo što su sve Rusi ispalili

Ruski projektili i dronovi tijekom noći zasuli su Kijev u jednom od najsnažnijih napada od početka rata. U napadima je poginula najmanje 21 osoba, gotovo 90 ih je ozlijeđeno, a oštećene su stambene zgrade, hoteli, energetska infrastruktura i druge civilne lokacije
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je riječ o još jednom pokušaju Moskve da terorizira civile te ponovno pozvao saveznike da ubrzaju isporuku sustava protuzračne obrane.
Rusija je tijekom noći lansirala valove projektila i borbenih dronova na ukrajinski glavni grad. Prema podacima šefa Kijevske vojne uprave Timura Tkačenka, poginula je najmanje 21 osoba, dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio da je ozlijeđeno 86 ljudi, od kojih je 70 završilo u bolnici. Među ozlijeđenima je i dvoje djece.
Ukrajinska služba za izvanredne situacije priopćila je da spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine na više lokacija, uključujući djelomično urušenu višekatnicu u gradskoj četvrti Darnicki, zbog čega se očekuje da bi broj poginulih mogao dodatno rasti.
Zbog razmjera tragedije u Kijevu je za 3. srpnja proglašen Dan žalosti.
Rekordan broj balističkih projektila
Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tijekom napada ispalila 74 projektila i čak 496 bespilotnih letjelica dugog dometa, pri čemu je većina bila usmjerena prema Kijevu, piše Kyiv Independent.
Ukrajinska protuzračna obrana uspjela je presresti ili elektronički omesti 48 projektila i 476 dronova, no 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak je pogodilo 33 lokacije.
Glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Jurij Ignat izjavio je da je na Kijev ispaljeno čak 28 balističkih projektila, što predstavlja najveći broj takvih projektila u jednom napadu na glavni grad od početka ruske invazije.
Zelenski: 'Putin pokušava zastrašiti i ubijati civile'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obišao je jedno od pogođenih područja te poručio da Rusija pokušava nadoknaditi neuspjehe na bojištu napadima na civile.
'Putin gubi ovaj rat. On to razumije i jedino što može jest zastrašivati ljude i ubijati civile raketnim napadima', rekao je Zelenski.
Dodao je kako je napad još jednom pokazao da Ukrajini nedostaje projektila za sustave protuzračne obrane Patriot.
'Da su naši partneri na vrijeme isporučili ono što su obećali, mogli smo spasiti više domova i, iskreno, više ljudskih života.'
Prema njegovim riječima, za obranu od napada s oko 70 balističkih projektila bilo bi potrebno najmanje 140 projektila Patriot. Naglasio je da Kijev ne traži nova obećanja, nego isporuku već dogovorene vojne pomoći.
Oštećeni stambeni objekti, hotel i energetska infrastruktura
Šteta je zabilježena u svim gradskim četvrtima Kijeva. Oštećeni su brojni stambeni objekti, hotel, znanstveni institut, poslovne zgrade, skladišta i energetska infrastruktura.
Ukrajinska energetska tvrtka DTEK priopćila je da su pojedini dijelovi grada ostali bez električne energije nakon oštećenja elektroenergetske mreže.
Napad je privremeno poremetio i internetske veze nakon što je oštećena oprema telekomunikacijske tvrtke Utels, koja opslužuje oko pola milijuna kućanstava i poslovnih korisnika.
Ukrajinski izdavač BookChef objavio je da je u Kijevskoj oblasti uništeno njegovo središnje skladište s oko 800.000 knjiga.
Građani noć proveli u skloništima
Kijevski metro tijekom noći poslužio je kao sklonište za rekordnih 52.500 ljudi, među kojima je bilo gotovo 4.500 djece. Sve 46 podzemnih postaja bile su otvorene kao skloništa.
Mnogi stanovnici sklonili su se i u podzemne garaže.
Jedna stanovnica Kijeva opisala je trenutak kada je balistički projektil pogodio zgradu odmah nakon što je izašla iz skloništa.
'Čim smo izašli iz podzemne garaže, pogodio je balistički projektil. Svi su odmah potrčali natrag. Zavladala je potpuna panika. Eksplozija je bila toliko snažna da smo imali osjećaj da će se cijela garaža urušiti.'
Napad je započeo tijekom večeri masovnim naletima dronova koji su prema Kijevu pristizali iz više smjerova. Nekoliko sati poslije uslijedili su balistički projektili, među kojima su, prema ukrajinskim vlastima, bili i hipersonični projektili Cirkon.
Eksplozije su odjekivale tijekom cijele noći, a stanovnici su izvijestili da su se snažne detonacije osjećale čak i u dubokim podzemnim skloništima.
Kremlj tvrdi da su gađani vojni ciljevi
Unatoč velikom broju civilnih žrtava i razaranju stambenih četvrti, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da su ruske snage gađale isključivo 'vojne ili kvazivojne ciljeve'.
Zelenski je takve tvrdnje odbacio, istaknuvši da su među pogođenim objektima stambene zgrade, hoteli, znanstvene ustanove i druga civilna infrastruktura.
Brojni europski čelnici osudili su ruski napad i pozvali na dodatno jačanje vojne pomoći Ukrajini te uvođenje novih sankcija Moskvi.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je prijedlog novih sankcija usmjerenih na subjekte koji podupiru ruski vojno-industrijski kompleks.
Veleposlanica Europske unije u Ukrajini Katarína Mathernová, koja se u vrijeme napada nalazila u Kijevu, opisala je situaciju riječima da je grad tijekom noći prošao kroz 'pakao'.