Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva naime sredinom travnja jednoglasno je presudio da se definicija žene u zakonodavstvu o jednakosti odnosi na 'biološku ženu i biološki spol'. Tužbu je 2018. u Škotskoj pokrenula skupina aktivista For Women Scotland (FWS) , inzistirajući na tome da transrodnim ženama nije moguće priznati pravno priznanje ženskog spola po standardima GRC-a (Government, Risk Management and Compliance - standard koji se odnosi na upravljanje rizikom i usklađenost). Škotska vlada je, naime, prethodno odbila njihovu predstavku, tvrdeći da je transrodna žena s GRC-om prema Zakonu o jednakosti iz 2010., pravno gledano, žena i da bi joj trebala biti pružena jednaka pravna zaštita kao i drugim ženama.

Starmerov salto mortale

Presuda je izazvala veliku raspravu u Velikoj Britaniji, a u njoj je posebno kontroverzna uloga Laburističke stranke i premijera Keira Starmera. On je u ovom slučaju izveo salto mortale te time razbjesnio brojne trans aktiviste, pa tako, čini se, i Bošnjaka. 2022. je naime, kao vođa oporbe, u razgovoru za The Times Starmer tvrdio nešto drugo. 'Žena je odrasla ženska osoba, a uz to su i transžene žene, i to nije samo moje mišljenje - to je zapravo zakon', rekao je Starmer.