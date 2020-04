Prva trudnica u Crnoj Gori zaražena koronavirusom rodila je u ponedjeljak u Podgorici, a novorođenče je u prvom nalazu negativno na Covid-19, priopćio je šef crnogorskog kriznog stožera Ranko Lazović

On je rekao da je porođaj napravljen carskim rezom, po protokolu kakav je predviđen za koronatrudnice, te je dodao da će, ako i drugi nalaz bude negativan, beba biti dva tjedna odvojena od majke.

On je istaknuo da je siguran da zdravstveni sustav Crne Gore ima kapaciteta da se izbori s epidemijom novog koronavirusa, iako je kod 20 medicinara potvrđen Covid-19.

On je odgovarajući na pitanja novinara, da li je u planu testiranje svih građana, kako je to najavljeno u Hrvatskoj, rekao da je "sve moguće, pa i to", istaknuvši ipak da trenutna procjena epidemiološke situacije još uvijek ne govori da treba provoditi masovna testiranja.

Lazović je rekao da su na malu općinu Tuzi, koja je u jednom trenutku bila epicentar epidemije u Crnoj Gori, primjenjene mjere izolacije po principu Wuhana u Kini, i da su dale rezultat te tamo već nekoliko dana nema novozaraženih građana.

Isti princip, prema Lazovićevim riječima, zdravstvene vlasti primjenjuju nad stanarima 23 zgrade u romskom naselju Vrela ribnička u Podgorici, gdje je koronavirus nedavno otkriven kod oca desetoro djece.

„I tamo očekujemo da bude najmanji mogući broj pacijenata, kojih je sada dvoje“, priopćio je Lazović.

Nakon što je crnogorski Institut za javno zdravlje u ponedjeljak potvrdio 19 novih slučajeva, broj zaraženih stanovnika Crne Gore iznosi 233. Od 17. ožujka od kada je u toj zemlji potvrđen prvi slučaj, dvije zaražene osobe su preminule, a jedna je izliječena.