Zapucao u kuću u Maloj Mlaki: Probio prozor, nema ozlijeđenih

M. Šu.

21.09.2025 u 14:09

Policija i forenzičari u Tenji kod Osijeka
Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Nepoznati počinitelj pucao na obiteljsku kuću u Maloj Mlaki. U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

U subotu 20. rujna oko 5.45 sati u mjestu Mala Mlaka, u Malomlačkoj ulici, prema dosad utvrđenom nepoznati je počinitelj prišao obiteljskoj kući u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru kuće pri čemu su streljiva u svojoj putanji pogodila zapadni dio kuće te probila prozor i zaustavila se u potkrovlju kuće.

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, javlja zagrebačka policija.

