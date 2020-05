Zakon o obnovi Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije od danas je na javnoj raspravi, priopćili su iz Ministarstva graditeljstva

U Ministarstvu graditeljstva kažu da su već dan nakon potresa krenuli je u izradu Zakona i to zajedno sa strukom.

Postoje hitne aktivnosti u tri pravca koje moramo poduzeti paralelno s donošenjem zakona, a to su popravci kojima bi se dijelu građana u kratkom roku omogućio povratak u domove kroz hitne sanacije i popravke dimnjaka i nabavku bojlera, adekvatan privremeni smještaj kroz sufinanciranje najma onima koji neće moći u svoj dom u kratkom roku te osiguravanje sredstava iz domaćih ih stranih izvora financiranja.

'Prošlog tjedna Vlada je donijela odluku da se rebalansom proračuna osigura 141 milijun kuna za hitne sanacije i nabavku bojlera građanima pogođenim potresom. Odluka o sufinanciranju najma donesena je na sjednici Vlade u četvrtak, a Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s s drugim ministarstvima paralelno s izradom Zakona radilo je i na osiguravanju sredstava. Zakon je temelj da bi se kompletna obnova odradila prema pravilima struke, no bez sredstava nema obnove. Unazad mjesec dana u svakodnevnom smo kontaktu i suradnji sa Svjetskom bankom i slijedi potpisivanje ugovora o zajmu. Pokazali su razumijevanje za situaciju i značajno ubrzali standardne procedure, no morali smo pripremiti svu dokumentaciju, odraditi koordinaciju s drugim ministarstvima i jako sam zadovoljan što smo uz sve okolnosti to priveli kraju', zaključuje Štromar.