Vlada je na sjednici donijela odluku o sufinanciranju dijela najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Ova odluka odnosi se na vlasnike kuća, vlasnike stanova i zaštićene najmoprimce čije su kuće i stanovi označene oznakom N1 i N2. Jednako tako, kako ne bi došlo do zloupotrebe financirat će se najamnine za zamjenski stan samo onim vlasnicima obiteljskih kuća, vlasnicima stanova i zaštićenim najmoprimcima koji na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan, a u vlasništvu takvu useljivu kuću ili stan nema niti njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem.

Najam će se uplaćivati najmodavcu i do sukladno kvadratnim metrima po članu i cijeni najma po kvadratu. Drugim riječima, plaćat će se do 35 metara kvadrata po osobi i dodatnih po 10 metara kvadrata za ostale osobe u kućanstvu, ali ukupno ne veći prostor od onog koji su imali. Navedeno znači da ukoliko je vlasnik stana bio samac u stanu od 30 m2 tada je maksimalno moguće financiranje najamnine do 30 m2 zamjenskog stana u najmu.

Kako se prosječna cijena najma stana u Gradu Zagrebu kreće oko 70 kn/m2, to je iznos najamnine po metru kvadratnom sukladno površinama određenim po članu kućanstva koji će se financirati.

'Primjerice samcu koji iznajmi stan financirati najamnina iz ugovora o najmu, a maksimalno 2.450 kuna mjesečno što predstavlja najamninu dobivenu množenjem 35 m2 i cijene najma u iznosu od 70 kn/m2, dok će se primjerice četveročlanoj obitelji koja iznajmi stan financirati najamnina iz ugovora o najmu, a maksimalno 4.550 kuna mjesečno što predstavlja najamninu dobivenu množenjem 65 m2 i cijene najma u iznosu od 70 kn/m2', kazao je Banožić.