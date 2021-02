Zaiskrilo oko izbora predsjednika Vrhovnog suda; Filipović (HDZ): Na javni poziv svatko se može javiti, dobit će najbolji. Benčić (Možemo): A ti su baš iz HDZ-a

Kada će biti izabran novi predsjednik Vrhovnog suda, bila je jedna od tema emisije 'U mreži Prvog'. Gostovali su kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović, Arsen Bauk iz SDP-a, Sandra Benčić iz Možemo te Igor Peternel iz Domovinskog pokreta

'Izmiče nam ključan problem, a to je da su se javila samo tri kandidata i to je poražavajuće. Dugotrajna klijentelistička i koruptivna klima, za koju je u većini zaslužan HDZ, dovela je do toga da su se nama na javne natječaje ljudi prestali javljati jer ne vjeruju u proceduru', dodala je.

Bauk, koji je i sam član DSV-a, upozorio ga je na to da Sudbeno vijeće ništa ne odlučuje. 'Nije to prijedlog Sudbenog vijeća. To je samo poštanski sandučić koji prosljeđuje', kazao je Bauk.

HDZ-ov Davor Filipović kazao je da je jako dobro da postoji javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda, i to na preporuku GRECO-a. 'Jako je važno da imamo visoku razinu transparentnosti. Ne vidim nikakav problem u tome da se osoba koju želi predsjednik prijavi na taj javni poziv, da se vide kvalifikacija i životopis. Predsjednik ne mora prihvatiti prijedlog Sudbenog vijeća, ako to nije prihvaćeno, procedura ide ponovo', kaže Filipović.

Filipović je upitan i tko je to iz HDZ-a dolazio na Pantovčak na razgovore, no on nije otkrio konkretna imena. 'Ne vidim nikakav problem u tome da ministar pravosuđa razgovara s bivšim ministrom pravosuđa. Meni je to sasvim logična situacija kada se razgovara', kazao je.

Peternel je upozorio na apsurdnost situacije. 'Zanimljivo je slušati raspravu u kojoj se HDZ zalaže za transparentnost, a sve probleme u pravosuđu koje imamo, imamo jer su se Šeks i ostali pobrinuli za to i doveli pravosuđe u ovu situaciju u kojoj je sada. Tu je činjenica da Milanović ima ovlasti predložiti kandidata parlamentu, a parlament ga izabire ili ne izabire. Do dogovora će morati doći. Pokazuje se apsurdnost situacije u kojoj ćemo tog kandidata pozivati da se javi na javni poziv, a sve to skupa govori nam koliko je apsurdan naš sustav. Sve suce bira DSV, time se navodno osigurava neovisnost sudbene vlasti, a predsjednika Vrhovnog suda bira zakonodavna vlast. Sve to skupa dosta je nelogično', kazao je Peternel.

Upitan hoće li SDP podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti, Bauk je kazao da nisu razgovarali o tome, ali da misli da neće jer im to nije u prioritetima.

'Očekujem da se poštuje procedura i bilo bi dobro da se svi koji pretendiraju na funkciju prijave na javni poziv', kazao je zaključno Filipović.

'Cinično zvuči to kada se govori ljudima da se jave na javni poziv pa će pobijediti najbolji. Najbolji je sigurno bio direktor Hrvatskih šuma Jakopčić, sigurno je i Kovačević za Janaf. Takvih slučajeva imali smo tisuće, građani znaju kako je javiti se na javni natječaj. 'Javite se na javni natječaj' slično je onoj 'neka institucije rade svoj posao'', poručila je Benčić.