Drama oko Vrhovnog suda: Za Bošnjakovića 'situacija jasna', Grmoja: Mislim da se ovo moglo elegantnije riješiti

Zašto predsjednik Milanović ne želi dati potporu nijednom od kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda? Može li predložiti svog kandidata mimo procedure? Je li to u skladu s njegovim ustavnim ovlastima ili ga ipak obvezuje i Zakon o sudovima? Je li riječ 'o drami na proceduralni način' - kako tvrdi premijer - ili o pokušaju da se uvedu kvalitetne promjene u radu sudova kako najavljuje predsjednik?, pokušalo se odgovoriti na pitanja u HTV-ovoj emisiji 'Otvoreno'

'Ustav je rekao da predsjednik Hrvatske predlaže kandidata, ali ga bira Hrvatski sabor . To je jedna načelna, generalna odredba. Zakon o sudovima propisuje detaljnu proceduru, kazao je.

Bošnjaković je naglasio kako je javni poziv ugrađen u izmjenu Zakona 2018. zbog bolje transparentnosti.

Dodao je kako se za izbor predsjednika Vrhovnog suda mora primijeniti i Zakon o Državnom sudbenom vijeću, jer se njime propisuju uvjeti za predsjednika Vrhovnog suda.

Bošnjaković je istaknuo ako se dovodi u pitanje mora li predsjednik Hrvatske poštivati javni poziv i cijelu proceduru dolazimo i do pitanja treba li poštivati i Zakon o Državnom sudbenom vijeću.

'Meni je ova situacija jasna, uveli smo da ide javni poziv, da se ne bi pričalo da nije transparentno. Predsjednik može da ne izabere nekoga od troje kandidata, ali onda opet ide javni poziv. Ako on smatra da je to neustavno, onda treba pokrenuti postupak ustavnosti toga zakona', dodao je Bošnjaković.

Bošnjaković je naglasio da HDZ neće pokretati pitanje ustavnosti, jer smatra da je stvar jasna i da je zakon ustavan.

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja kazao je kao će saborski zastupnici braniti zakone koji su doneseni u Hrvatskom saboru, bez obzira što zastupnici za ovaj zakon nisu glasovali.

Dodao je kako će Most pričekti i vidjeti koje će postupke učiniti predsjednik, ali da je sasvim jasno ono što govori predsjednik SDP- a Peđa Grbin, kako je potreban čovjek koji će 'protresti' u potpunosti hrvatski pravosudni sustav. Naglasio je kako se Most za to zalaže i da su više puta skretali pažnju upravo na tu problematiku.

Grmoja je kazao kako Hrvatska ima puno problema u pravosuđu i ako će Milanović predložiti čovjeka s kredibilitetom, a za kojeg Most procijeni da može napraviti što je potrebno, odnosno 'protresti' sustav, Most će tada razmisliti što će napraviti.

'Mislim da se ovo moglo elegantnije riješiti, Predsjednik je mogao kandidatu kojeg želi reći da se javi na javni poziv. Nisam siguran da je on u tom trenutku imao kandidata dok je javni poziv trajao. Vjerojatno nije, i još razgovara. Mi smo sada kao zastupnici u nezgodnoj situaciji', istaknuo je saborski zastupnik Mosta.

Ustavni stručnjak Mato Palić je rekao kako u ovom trenutku nije prekršen ni jedan zakon u Republici Hrvatskoj. Naglasio je ako Milanović predloži kandidata koji se nije javio na javni poziv, prekršit će zakon, ako zastupnici u Hrvatskom saboru podrže takvu odluku ta odluka bi bila srušena.

Palić je kazao kako se transparentnost izbora kandidata za predsjednika Vrhovnog suda postiže ne samo raspisanim javnim pozivom, već i da DSV ima obavezu da objavi ba svojim mrežnim stranicama životopise tih kandidata s četverogodišnjim programima. Palić je naglasio da svojim postupcima Milanović šteti Republici Hrvatskoj i može se dogoditi da se predsjednik Vrhovnog suda ne izabere.

'Ako predsjednik smatra da je zakon neustavan, to je njegov subjektivni stav. Njegovo mišljenje nema pravni učinak. Odredbe zakona koje su po njemu neustavne može jedinu ukinuti Ustavnu sud, dodao je Palić.

Palić je rekao kao Milanović neće predati zahtjev za neustavnost zakona, jer nema dovoljno znanja i hrabrosti.

'On je dovodio u pitanje ustavnost nekih drugih akata u Republici Hrvatskoj, pa nije reagirao pred Ustavnim sudom, dodao je.

'Kada je vidio da nije u pravo o tome više nije ni pričao', kazao je Palić.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda RH Krunislav Olujić istaknuo je kako reforma hrvatskog pravosuđa ne počinje, ali i ne završava s izborom predsjednika Vrhovnog suda. Naglasio je kako su se građani umorili od silnih zahtjeva za reformom.

'Dosta smo svjedoci od sredine devedesetih godina do sada da je svaka Vlada gotovo pokušavala provoditi uvjetno rečeno neke reforme hrvatske sudbene vlasti. Hrvatsko pravosuđe je jedna od najslabijih poluga hrvatske državne vlasti, poručio je.

Olujić je kazao kako skoro svi predsjednici Vrhovnog suda imaju poslušnički mentalitet u kojem su predsjednici Vrhovnog suda, uvjetno rečeno, ne samo predsjednici najvišeg suda u državi, nego i čelni ljudi sudbene vlasti.

Dodao je da oni osluškuju što se događa na Pantovčaku i na Markovom trgu, pa se sukladno tome i ponašaju.

Olujić je rekao kao ne dijeli mišljenje Palića, već da je za njega predsjednik države hrabra osoba koja poznaje struku.

Dodao je kao ne vidi nikakvu ulogu Državnog sudbenog vijeća u izboru predsjednika Vrhovnog suda, jer u Ustavu nema takve kategorije i uopće se ne spominje DSV.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda rekao je kako smatra da je Milanović u pravu da izbor predlaganja kandidata ne smije i ne može biti ograničen nikakvim zakonskim normama.