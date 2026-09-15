Zaharova bijesna zbog novog poteza Europe: 'Trezveno pogledajte na svijet...'

Tu francusku inicijativu, da se izrazim blago i s puno diplomacije, nazivamo nepromišljenom. Naravno, to nam stvara rizike", rekla je Marija Zaharova na tjednoj konferenciji za novinare.

Zaharova, poznata po svojoj protuzapadnoj retorici, dodala je da bi postavljanje francuskoga nuklearnog sustava bliže ruskim granicama samo olakšalo ruskoj vojsci da ga pogodi u slučaju sukoba.

Spominjući "mit o ruskoj prijetnji", pozvala je zapadne zemlje da "trezveno pogledaju na svijet i vrlo ozbiljno shvate naša upozorenja".